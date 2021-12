Teollisuuden kasvu hyytyi – tilausten kasvu kertoo todellisuudessa hintojen noususta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist muistuttaa teollisuuden tuottajahintojen nousseen syksyllä vauhdilla.

Tilastokeskuksen tänään julkaisemien lukujen mukaan teollisuuden uudet tilaukset ja tuotanto ovat kasvussa. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden lokakuussa 16,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-lokakuun aikana tilaukset kasvoivat 29,1 prosenttia edellisvuodesta.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist heittää kuitenkin jäitä hattuun. Hänen mukaansa teollisuuden tilausten kasvu on hyytynyt.

– Lukemaa voi pitää siedettävänä, mutta ei parhaalla tahdollakaan kiitettävänä. Teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet syksyllä vauhdilla, joten tilausten kasvu kertoo pelkästä hintojen noususta, ei tilattujen tuotteiden määrien kasvusta, Appelqvist toteaa kommentissaan.

Hän jatkaa hintojen nousun siivittäneen tilaukset varsin vauhdikkaaseen kasvuun paperi- ja kemianteollisuudessa. Metalliteollisuuden tilauskertymä jäi kuitenkin lokakuussa laihemmaksi.

Ekonomistin mukaan pelkkään hintojen nousuun nojaava kasvu ei kuitenkaan tule heijastumaan myöhemmin Suomen bruttokansantuotteessa tai teollisuuden tuotannon volyymissa. Jukka Appelqvist muistuttaa, että hintojen kallistuminen koskee myös välituotepanoksia, eikä se siksi kerro suoraan odotettavissa olevasta kotimaisen arvonlisäyksen kasvusta.

– Ehkä vielä huolestuttavampaa on se, että tilausten kausitasoitettu arvo laski taas suhteessa edelliseen kuukauteen. Liian pienelle huomiolle on jäänyt se, että tilausten arvon on itse asiassa kulkenut jo useita kuukausia sivusuunnassa tai jopa laskussa, vaikka vuosimuutokset pysyvätkin edelleen plussalla alhaisen vertailutason takia.

Lokakuun tilauskertymä kasvattaa Appelqvistin mukaan huolta teollisuuden nousutahdin hiipumisesta.

– Oikeastaan uusien tilausten kasvu tyssäsi jo keväällä ja sen jälkeen on poljettu paikallaan. Jos haluaa ajatella myönteisesti, voi keskittyä siihen, että tilauskannat ovat edelleen hyvällä tasolla. Voidaan olla melko luottavaisia sen suhteen, että töitä riittää talvella tehtaille, eli seinään ei suhdanne ole tyssäämässä. Silti harmittaa, että uusissa tilauksissa ei kuukausitasolla ole nähty kasvua enää pitkään aikaan, mikä tarkoittaa sitä, että tuotannon ja tavaraviennin kasvutahti on jatkossa väistämättä hiipumassa, ekonomisti arvioi.

Jos epidemia pahenee

Teollisuuden suhdannetilanne jatkuu Jukka Appelqvistin mukaan edelleen kohtalaisen hyvänä, vaikka monet riskimittarit ovat kohonneet.

– Koronaepidemian pahentuminen tulee heikentämään suhdannekehitystä talvella. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka merkittävästi. Se riippuu paljolti maailmanlaajuisesti leviävän omikronmuunnoksen käyttäytymisestä, hän toteaa.

Jos epidemiatilanne entisestään pahenee, kohdistuu isku Appelqvistin mukaan ensimmäisessä vaiheessa palvelualoille, ei teollisuuteen.

– Kulutuksen rakenteen painottuminen tavaroihin voi jopa tukea tehdasteollisuutta. Suomen teollisuus ei kuitenkaan ole ensisijaisesti keskittynyt sellaisten kulutustavaroiden valmistamiseen, joihin lisäkysyntä pääosin kohdistuu.

Hän pitää todennäköisempänä, että suhdanteen heikkeneminen vaikuttaa keskimäärin negatiivisesti teollisuuden tuotannon ja tilausten kehitykseen talvella.

– Jos pahimmat karikot vältetään, jatkuu tuotannon kasvu vielä talvella, mutta uusien tilausten kasvun lässähtäminen tarkoittaa sitä, että nousutahti tulee optimistisessakin skenaariossa hidastumaan.