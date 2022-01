Tennispallo, suurvallat ja Suomi – näin Sauli Niinistö sanoi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti huomautti MTV:llä urheiluvälineen asemasta kansainvälisessä politiikassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli keskiviikkoiltana MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa. Monen mieleen haastattelusta jäivät vertaukset Suomesta ja tennispallosta.

Juontaja Jaakko Loikkanen kysyi Yhdysvaltain ja Venäjän välisestä mittelöstä. Hän halusi tietää, miten presidentti arvioi Suomen roolia ”tässä suurvaltojen, sanotaanko sitä nyt vaikka, tennismatsiksi”.

Sauli Niinistö naurahti.

– Joo. Tästähän on vanha viisaus, että tennis on mukava peli. Mutta palloksi ei pidä päätyä, Sauli Niinistö sanoi.

– Ja nyt on ollut ehkä ilmassa vähän sellaista, että tämä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ikään kuin liikkuisi vähän isommissakin sfääreissä. Se on… tässä on paljon isommista asioista kysymys. Ja huomion kiinnittäminen sitten tuohon seikkaan, joka minusta on niin kuin päivänselvästi jo käsitelty, siinä mielessä jo käsitelty, että sekä Suomi että Ruotsi tietysti määrittelevät itse asiansa…

– …niin huomion kiinnittäminen siihen on ehkä vähän sitten… tai minä luen sitä vähän niinkin, että olisi nyt hyvä vähän muutakin sanottavaa olla, Niinistö jatkoi.

Tennispallo palasi vielä hieman myöhemminkin keskusteluun.

Juontaja kysyi, että kävi suurvaltojen tai muiden neuvotteluissa miten tahansa, voidaanko sanoa, että Suomen valinnanvapauksien rajoittaminen ei ole pöydällä?

– Minusta se on ollut alun alkaenkin ihan selvä. Ei todellakaan, presidentti vastasi.

Eli me emme ole se pallo siinä pelissä?

– Eikä meidän pidä pyrkiä siihen pallon asemaan, Niinistö nauroi.

