TEM:n johtaja: Hallituksen toimet parantaneet työllisyyttä

Ansioturvan keston lyhennys ja työttömien määräaikaishaastattelut ovat edistäneet työllistymistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisäsen mukaan työllisyys kasvaa aidosti ja nopeasti.

– Sosiaalisessa mediassa käydystä keskustelusta on syntynyt vaikutelma, että työllisyyttä olisi kasvatettu ”väärin”. Näin ei ole, Räisänen kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Tutkimusjohtaja kirjoittaa, että hallituksen tavoite 110 000 hengen työllistymisestä saavutettiin heinäkuussa, ja 72 prosentin työllisyystavoite on lähes toteutunut. Työtuntien määrä palkansaajaa kohti on kasvanut hallituskauden alusta. Kokoaikatyössä on yhä 84 prosenttia palkansaajista. Myös työllisyyden laatu on hänen mukaansa pysynyt keskimäärin korkeana.

Räisänen muistuttaa, että työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut jo kaksi vuotta.

– Työttömyys laskee kaikissa pääammattiryhmissä, kaikissa ikäryhmissä, kaikilla koulutusasteilla, kaikissa työttömyyden kestoryhmissä sekä ulkomaalaisilla ja osatyökykyisillä. Nuorten työllisyys kasvaa nyt kaikkein nopeimmin.

Hänen mukaansa ”työllisyyskeskustelussa aliarvioidaan myös poliittisten toimien merkitystä.”

– On helppo väittää, ettei kotimaisilla toimilla ole ollut vaikutusta, mutta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien tai osatyökykyisten voimaperäistä työttömyyden laskua on vaikea selittää ilman niitä.

– Tehoa työllistymiseen ovat tutkitusti tuoneet ansioturvan enimmäiskeston lyhennys sadalla päivällä, työttömien tehostetut määräaikaishaastattelut ja mahdollisuus tehdä pitkäaikaistyöttömän kanssa määräaikainen työsopimus ilman erillisiä perusteita. Sen sijaan aktiivimallin vaikutuksista emme tiedä vielä paljon, Räisänen kirjoittaa.