TEMin kansliapäällikkö: Luottamus hallitukseen saattaa palautua

Koronakriisissä neuvojen tarjoajia riittää, Jari Gustafsson sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafssonin mukaan koronakriisi saattaa palauttaa kansalaisten luottamusta poliittisen hallituksen toimintaan.

– OECD on vuosia seurannut kansalaisten luottamusta hallitusten toimintaan. Suomen kannalta tulokset ovat olleet hätkäyttäviä, sillä Suomessa luottamus poliittiseen hallitukseen on ­vajonnut viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana eniten. Korjausliikettä ei ole politiikan ­myrskyisinä vuosina ollut näköpiirissä, mutta nyt sellainen saattaa olla tulossa, Jari Gustafsson kirjoittaa Kauppalehdessä julkaistussa kolumnissaan.

Kansliapäällikön mukaan gallupit kertovat osaltaan nykyhallituksen ja pääministerin onnistumisesta kriisin hoidossa. Kansliapäällikkö kertoo olevansa tyytyväinen pääministerin toimintaan.

– Suomen hyvä herraonni jatkuu, jos tätä vanhanaikaista sanontaa sopii tässä yhteydessä käyttää.

Jari Gustafssonin mukaan kriisiin mahtuu myös epäonnistumisia. Esimerkkinä hän mainitsee työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimivan Huoltovarmuuskeskus HVK:n tekemät suojainkaupat.

– Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ensimmäiset suojainhankinnat paljastivat kaikessa noloudessaan organisaation toimintakyvyssä puutteita, ­joita paikattiin omavaltaisilla menettelyillä, Gustafsson sanoo.

– Oikeuskansleri on huomauttanut, että kriisiaikoina lakien, määräysten, ohjesääntöjen ja komentoketjujen noudattaminen on tärkeää. HVK:n epäonnistuminen on hyvä muistutus tästä.

Gustafssonin mukaan kriisissä neuvojen tarjoajia ja vaihtoehtoisten mallien esittäjiä riittää. Hänen mukaansa mikään organisaatio ei kuitenkaan kestä sitä, ”että linjaorganisaation rinnalle ryhdytään rakentelemaan erillisiä koordinaatioryhmiä, tilannehuoneita tai -keskuksia”

– Jälkipyykki pestään aikanaan, Gustafsson sanoo.