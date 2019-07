Telia on purkanut 1,5 miljoonaa puhelinpylvästä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Telia kertoo kierrättäneensä Suomessa 1,5 miljoonaa puhelinpylvästä runsaassa 10 vuodessa. Pylväistä purettu puhelinkaapeli riittäisi kiertämään kaksi kertaa maapallon ympäri.

Telia kertoi tämän vuoden tammikuussa lakkauttavansa lankapuhelinpalvelut vuoden kuluessa. Lankapuhelinpalveluiden lopettaminen vauhdittaa myös puhelinpylväiden karsimista.

Tarpeettomiksi käyneiden puhelinpylväiden purkaminen on jatkunut Telialla jo runsaat kymmenen vuotta. Ensimmäiset miljoona pylvästä poistettiin vuosina 2008-14, ja nyt runsaassa neljässä vuodessa on karsittu seuraavat puoli miljoonaa pylvästä.

Suurin osa pylväistä puretusta verkosta on ollut valmiiksi tyhjillään. Kaapelia on runsaan 10 vuoden aikana poistettu kaikkiaan 80 000 kilometriä.

Pylväslinjojen purkaminen on Telian mukaan vauhdittunut viime vuosina energiayhtiöiden siirtäessä ilmajohtoja maahan toimintavarmuuden lisäämiseksi. Telian kaapeleita on vuokralla noin 220 000 tällaisessa yhteiskäytössä olevassa pylväässä, ja yhtiöllä on jäljellä noin 200 000 omaa puhelinpylvästä

– Arvioimme että käyttöön jää noin 100 000 pylvästä, jotka palvelevat esimerkiksi kallioisessa maastossa sijaitsevia tukiasemia. Päivitämme niiden kaapeleita kuituyhteyksiksi, ja samalla uusimme lahotarkastusten perusteella pari tuhatta pylvästä vuodessa, kertoo tiedotteessa projektipäällikkö Markku Harjula Telialta.

Pylväissä vuokralla olevat lankaverkot korvataan useimmiten nykyaikaisemmalla mobiilivaihtoehdolla. Telina mukaan pylväitä purettaessa varmistetaan aina, että asiakkailla on toimivat langattomat yhteydet ennen purkutyön aloittamista.

Puhelinpylväiden käyttöikä on noin 40 vuotta. Poistuvien pylväiden kierrätys on keskeinen osa urakkaa, sillä pitkän käyttöiän takaavan suojakäsittelyn vuoksi pylväiden uusiokäyttö on tiukasti rajattua ja käytännössä pylväät käsitellään ongelmajätteenä.