Televisiosi säädöt ovat päin mäntyä – Tom Cruise varoittaa

Hollywoodin supertähti Tom Cruise on tehnyt alla näkyvän poikkeuksellisen twitter-videon. Siinä hän kehottaa vaihtamaan kotiolohuoneiden televisioiden säätöjä paremmiksi elokuvien katselua varten.

Nykyisten huipputelevisioiden oletusasetuksissa on päällä motion-smoothing -tekniikka, ”liikkeen sulavoittaja”, joka voi saada elokuvat näyttämään televisiolta. Elokuvat on kuvattu 24 ruutua sekunnissa; motion-smoothing lisää elokuviin televisiossa ruutuja. Lopputulos ei näytä samalta kuin on tarkoitettu, ja etenkin elokuvien ohjaajat inhoavat asiaa.

Tom Cruise ei opasta, miten kunkin television omat asetukset muutetaan, koska ne ovat kaikissa laitteissa erilaiset. Videon tarkoitus on painostaa tv-valmistajia muuttamaan oletusasetuksia.

Ainoa ohje videolla on etsiä hakukoneesta ”Turn off motion smoothing (oman television malli)”.

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA

— Tom Cruise (@TomCruise) December 4, 2018