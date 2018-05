Televisio on edelleen ajankäytön kuningas

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisten median käyttö on keskittymässä yhä enemmän liikkuvan kuvan ympärille, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Televisio on edelleen suomalaisten ajankäytön kuningas. Arkipäivinä aikaa käytetään yhä enemmän TV-sisältöjen katsomiseen. Peräti 44 prosenttia kyselyn vastaajista kertoo katsovansa televisiosisältöjä vähintään tunnin päivässä, ja miltei joka neljäs (22 prosenttia) kuluttaa jokaisena arkipäivänä yli kaksi tuntia tv-sisältöjä katsellen.

Tämä selviää DNA:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

Lähes joka kolmas (32 prosenttia) vastaaja kokee TV-sisältöjen (myös Netflix, Viaplay, HBO, C More, Yle Areena, Ruutu ja Katsomo) katsomisensa lisääntyneen. Nettivideoiden katsominen (esim. YouTube, Vimeo, Vine ym.) on lisääntynyt joka viidennellä (21 prosenttia) vastaajalla.

– Perinteisen televisionkatselun rinnalle ovat nousseet vahvasti suoratoisto- ja tilausvideopalvelut, kertoo DNA:n viihdeliiketoiminnan johtaja Mikko Saarentaus tiedotteessa.

Tavallinen televisio löytyy edelleen 58 prosentissa suomalaiskodeista, älytelevision omistaa 38 prosenttia. Kannettava tietokone on 80 prosentissa kotitalouksista ja tabletti 60 prosentissa. Tallentava digiboksi on nyt 39 prosentissa kotitalouksista – osuus on laskenut vuoden takaisesta hieman.

TV-sisältöjä katsotaan eri laitteilla

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta kertoo katsovansa TV-sisältöjä edelleen lähes päivittäin perinteisestä TV-laitteesta, viikoittaisia katsojia on 87 prosenttia vastaajista.

Muiden laitteiden käyttö TV-sisältöjen katseluun on kuitenkin myös hyvin yleistä. Viikoittain TV-sisältöjä katsoo tietokoneella lähes puolet (47 prosenttia) vastaajista ja älypuhelimella kolmannes (34 prosenttia).

Useimmille uudet tavat TV-sisältöjen katsomiseen ovat vähintään jossain määrin tuttuja, sillä esimerkiksi kolme neljästä vastaajasta on ainakin joskus katsonut TV-sisältöjä myös puhelimella.

Liikkuvan kuvan mobiilikatselun yleistymistä kuvaa esimerkiksi DNA:n matkaviestinverkossa kulkevan datan määrän kasvu: vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä määrä oli 20,85 GB per liittymä, kun se vuotta aikaisemmin oli 14,97 GB per liittymä.

Some-palvelut nousussa

Liikkuva kuva on yhä vahvemmassa roolissa myös sosiaalisen median käytössä. Nosteessa ovat kahden viime vuoden aikana olleet erityisesti liikkuvan kuvan käyttöön paljolti keskittyvät YouTube, Instagram sekä Snapchat.

Erityisesti YouTuben käyttö on lisääntynyt vuosittain. Nyt vähintään kerran viikossa YouTubea käyttää peräti 68 prosenttia vastaajista. Vajaa kolmasosa (30 prosenttia) käyttää YouTubea joka päivä. Vielä kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 21 prosenttia.

Snapchatin päivittäinen käyttö on tuplaantunut vuodesta 2016, ja nyt 12 prosenttia vastaajista käyttää Snapchatia päivittäin. Instagramia käytti vuonna 2016 joka päivä 15 prosenttia vastaajista. Tänä vuonna luku on kavunnut jo 26 prosenttiin.

Samaan aikaan Facebookin ja useampien muiden some-palveluiden käyttö vähenee tai ainakin tasaantuu. Facebookia kertoi kaksi vuotta sitten käyttävänsä päivittäin 58 prosenttia vastaajista.

Tänä vuonna luku oli 53 prosenttia. Silti Facebook on edelleen suosituin palvelu päivittäisessä käytössä mitattuna. Pikaviestipalveluista eniten käytetään päivittäin WhatsAppia. Se houkuttelee pariinsa joka päivä 49 prosenttia vastaajista.

– Facebookin päivittäinen käyttö korostuu naisten keskuudessa, YouTuben käyttö taas miesten keskuudessa. Kun naisista YouTubea käyttää päivittäin vajaa viidennes, eli 22 prosenttia vastaajista, miehissä luku on peräti 38 prosenttia, toteaa kyselyn toteuttaneen Nepa Insight Oy:n tutkija Maris Tuvikene.

YouTuben, Instagramin, Snapchatin ja WhatsAppin aktiivisin käyttäjäryhmä ovat nuoret, eli 15–24-vuotiaat. Silti 35–44-vuotiaistakin esimerkiksi YouTubea katsoo joka päivä peräti 40 prosenttia.

Kyselytutkimuksen tiedonkeruu on toteutettu maaliskuun alussa, vastaajamäärä oli 1018. Lisäksi toteutettiin lisätiedonkeruu 6.-10. maaliskuuta. Facebookiin liittyvän tietosuojakohun uutisoinnin jälkeen, vastaajia tässä oli 509. Sosiaalisen median käyttöuseuteen liittyvät tiedot perustuvat jälkimmäiseen otokseen. Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa 15–74-vuotiaita suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan.