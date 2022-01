Teleoperaattoreita huijattiin 39 eri ihmisen väärillä henkilötiedoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petoskokonaisuudesta aiheutui yli 38000 euron vahinko.

Itä-Suomen poliisilaitoksen Mikkelin poliisiasemalla on selvitetty teleoperaattoreihin kohdistunut petossarja, jossa on käytetty toisten ihmisten henkilötietoja.

Petoskokonaisuudesta aiheutui poliisin tiedotteen mukaan yli 38 000 euron vahinko kolmelle teleoperaattorille. Teot on toteutettu kevään 2020 aikana ja tapausta on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä petos, väärennys ja identiteettivarkaus. Petosten tai niiden yrityksien yhteydessä on käytetty kaiken kaikkiaan 39 eri ihmisen henkilötietoja.

Tapahtumakokonaisuus alkoi hahmottua tehtyjen rikosilmoitusten ja poliisin omien tutkimusten perusteella. Rikoksesta epäiltynä on kaiken kaikkiaan kahdeksan henkilöä, joista osa on ollut pidätettynä ja matkustuskiellossa.

Esitutkinnan aikana on tehty yhteistyötä useiden muiden poliisiasemien ja keskusrikospoliisin kansainvälinen osasto on tehnyt poliisilain mukaisia tiedonsaantipyyntöjä ulkomaisille yhtiöille.