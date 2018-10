Telakan uppoaminen on katastrofi Venäjän laivastolle

Venäjän massiivisen PD-50-kuivatelakan uppoaminen on paljon luultua suurempi isku Venäjän laivastolle. Onnettomuudella voi War Zonen mukaan olla kauaskantoisia vaikutuksia Venäjän laivaston suurimpien sota-alusten käyttöön tulevaisuudessa.

PD-50 upposi tiistaina yllättäen kesken Venäjän ainoan lentotukialuksen Amiraali Kuznetsovin huoltotoimien. Lentotukialus saatiin pysymään pinnalla mutta kuivatelakka hävisi noin 50 metrin syvyyteen. Alla oleva video näyttää telakan kadonneen täysin pinnan alle. Videolla näkyvä pinnalla oleva telakka on uponnutta PD-50 puolta pienempi kuivatelakka.

Venäjän viranomaisten mukaan voi viedä kuukausia ennen kuin massiivinen telakka saadaan nostettua. Operaatio olisi erittäin haastava ja pitkä ja War Zonen jutussa pohditaankin, aiotaanko telakkaa ylipäätänsä enää pelastaa.

Kuivatelakalla huolletaan Venäjän suurimpia ja tuhovoimaisimpia aluksia kuten esimerkiksi sen suurimpia sukellusveneitä. PD-50:n uppoamisella ja kyvyn menettämisellä voikin olla suuri vaikutus Venäjän laivaston valmiuteen.

PD-50 hankittiin Ruotsista 1980-luvulla ja uuden vastaavan laitoksen rakentaminen Venäjällä tai ostaminen ulkomailta nykyisessä pakotetilanteessa on lisäksi epätodennäköistä. Meneteltiinpä telakan kanssa miten tahansa, on hyvinkin mahdollista, että vie vuosia ennen kuin Venäjä pystyy korvaamaan onnettomuudessa kärsityt menetykset.

Myös lentotukialus Amiraali Kuznetsovin kärsimien vahinkojen laajuus ja sen korjausten tila on hämärän peitossa. Venäjän viranomaisten mukaan onnettomuus ei vaikuta aluksen päivitysten ja korjausten aikatauluun. Väitettä on kuitenkin vaikea niellä.

Amiraali Kuznetsovin kerrotaan saaneen rytäkässä useamman metrin levyisen reiän runkoonsa lähelle vesirajaa. Lisäksi suuri nosturi sortui lentotukialuksen kannelle ja saattoi vahingoittaa aluksen järjestelmiä. Mikäli alukseen pääsi tulvimaan vettä, voi se tarvita lisää uusia aikaavieviä korjauksia. Telakan menetyksen jälkeen on kuitenkin epäselvää, missä korjaukset voitaisiin edes tehdä.

🇷🇺#Russian #Navy The floating dock PD-50 of the Shipyard №82 after the incident. Cargo cranes are missing.The floating dock completely sank. October 30, 2018. pic.twitter.com/tXK061Ei4v

— Capt(N) (@Capt_Navy) October 30, 2018