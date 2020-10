Tekoäly kasaantuu muutamiin yrityksiin

Ymmärtämättömyys soveltamismahdollisuuksista on raportin mukaan kasvun suurin este.

Suomen tekoälykentän toimijat ovat koonneet kattavan raportin tekoälyvalmiuden, tekoälyosaamisen ja tekoälyn hyödyntämisen tilasta Suomessa, kertoo Teknologiateollisuus ry.

State of AI in Finland -raportin mukaan tekoälyä hyödyntävien yritysten määrä on Suomessa yli kolminkertaistunut kolmessa vuodessa.

– Raportti on mairitteleva Suomelle: useat kansainväliset selvitykset nostavat meidät maailman kärkivaltioiden joukkoon tekoälyvalmiuksen osalta, ja julkishallinnon strategiaa ja panostuksia kiitellään. Julkisomisteiset organisaatiot, kuten Yle, Posti ja Helen, ovat investoineet merkittävästi tekoälyyn, kertoo Suomen Tekoälykiihdyttämön vetäjä Alexander Törnroth tiedotteessa.

Helsingin yliopiston ja Reaktorin yhdessä tuottama, tekoälyn perusteista käsittelevä Elements of AI -kurssi on kerännyt yli puoli miljoonaa osallistujaa. Yksityishenkilöiden tiedonjano ei kuitenkaan Törnrothin mukaan vielä näy yrityksissä osaamisen kasvuna.

– Suomessa on ainakin 1240 yritystä, jotka hyödyntävät tekoälyä päivittäin. Vaikka luku on kasvanut nopeasti, yritysten mukaan ymmärtämättömyys tekoälyn soveltamismahdollisuuksista on edelleen kasvun suurin este. Tarvitsemme ‘Elements of AI organisaatiolle’ -tyyppisen kurssin, joka tuo osaamisen organisaatiotasolle. Myös datavarantojen puute nousee esiin esteenä tekoälyn soveltamiselle. Organisaatioissa tulee käynnistää datan kartoitus, josta selviää, mistä toiminnoista olisi saatavissa käyttökelpoista dataa, Törnroth painottaa.

Törnroth pitää ongelmallisena myös investointien ja osaamisen kasaantumista pieneen määrään yrityksiä. Tutkimuksen mukaan ne yritykset, jotka ovat jo investoineet digitalisaatioon, tekevät todennäköisesti niin myös jatkossa. Sama ilmiö ulottuu tekoälyyn. Yritykset, jotka ovat tällä hetkellä pisimmällä tekoälyn hyödyntämisessä, aloittivat määrätietoiset panostukset osaamiseen jo viisi vuotta sitten ja ovat tämän jälkeen vain kiristäneet investointien tahtia.

– Tähän kahtiajakautumiseen olisi syytä herätä. Tarvitsemme entistä enemmän samaistuttavia esimerkkejä tekoälyn hyödyistä, Törnroth toteaa.