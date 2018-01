Teknologiateollisuus vaatii Suomeen merkittäviä uudistuksia

Ilman kahta suurta laivatilausta olisivat teknologiateollisuuden saamat tilaukset pysyneet vuodentakaisella tasolla.

Viime vuoden kasvusta huolimatta Suomen talous laahaa Teknologiateollisuus ry:n mukaan edelleen jäljessä keskeisistä kilpailijamaista. Takamatka vaatii järjestön mukaan merkittäviä uudistuksia.

Teollisuuden suuryritysten tuotanto ja liikevaihto ovat vähentyneet Suomessa. Kyse ei järjestön mielestä ole luovasta tuhosta, sillä suuryritykset ovat kasvaneet Suomen sijasta muualla maailmassa.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turusen mukaan kyse on yritysten toimintaympäristöstä ja Suomen vetovoimasta. Yhtä kaikkivoipaa lääkettä ei ole, vaan tarvitaan monenlaisia toimia ja valtava määrä uusia investointeja.

– Päätöksenteossa ei ole varaa herpaantua eikä jäädä odottamaan seuraavaa hallituskautta. Yritysten julkinen TKI-tuki on palautettava kilpailijamaiden tasolle, ja verotukseen on laadittava kilpailuetua tuova tiekartta. Samoin on varmistettava kaikin keinoin osaavan työvoiman saatavuus. Tämä sisältää myös työperäisen maahanmuuton edistämisen, Turunen painottaa.

Teknologiateollisuus ry:n viimeisimpään tilauskyselyyn vastanneet yritykset Suomessa saivat loka–joulukuussa uusia tilauksia 40 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2016. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 25 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Loppuvuoden vahva kasvu kuitenkin selittyy kahdella suurella laivatilauksella. Jos niitä ei lasketa mukaan, uudet tilaukset ja tilauskanta pysyivät samalla tasolla kuin viime vuoden keväällä. Lisäksi yritysten tilanne vaihtelee edelleen suuresti.

Alan näkymät kuluvalle vuodelle ovat kuitenkin Teknologiateollisuus ry:n mukaan toiveikkaat. Maailmantalous kasvaa vahvasti, tarjouspyyntöjä on liikkeellä ja liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna 10 prosenttia 74,1 miljardiin euroon. Puolet kasvusta tuli tuotantomäärän lisääntymisestä, kun taas toinen puoli johtui raaka-aineiden ja komponenttien hintojen noususta.

Työntekijöitä teknologiateollisuudessa oli viime vuonna keskimäärin 297 000, missä kasvua oli runsaat kaksi prosenttia.