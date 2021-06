Teknologiateollisuus haluaa työpaikoille vallan uusjaon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teknologiateollisuus ry haastaa työpaikat työkulttuurien kehittämiseen ja uusien toimintatapojen omaksumiseen.

Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Minna Helteen mukaan työn murroksen keskellä valtaa ja vastuuta on jaettava työpaikoilla uudelleen. Hänen mukaansa esimiesten on luovuttava heille kertyneestä vallasta ja sallittava työntekijöiden roolin kasvaminen. Työntekijöiden on puolestaan kyettävä oman työnsä johtamiseen ja entistä suurempaan vastuuseen omasta työstään.

– Teknologiayritysten menestyksen tekevät ihmiset. Tästä syystä Teknologiateollisuus haluaa olla toimialana edelläkävijä työelämän ja työkulttuurien uudistamisessa. Meillä on vahva tahto tehdä suomalaisesta työelämästä maailman paras. Emme tietenkään ajattele tekevämme sitä yksin. Matkaan tarvitaan työpaikoilla ihan kaikki, Helle sanoi.

Hän puhui tiistaina Teknologiateollisuuden järjestämässä tilaisuudessa VALO – välähdyksiä työkulttuurien tulevaisuuteen. Tilaisuus on osa Teknologiateollisuuden hanketta, jonka tavoitteena nostaa keskiöön työkulttuurit. Teknologisen kehityksen vuoksi työelämässä on meneillään raju muutos, joka haastaa toimialan miettimään uudelleen työntekijöiden ja johdon rooleja. Kansainvälisessä kilpailussa pärjätään vain uudistumalla.

Helteen mukaan ihmiset voivat hyvin ja pystyvät luomaan uutta, kun työpaikoilla on moderni, ihmisläheinen ja osallistava työkulttuuri. Maailma, jossa esihenkilöt tietävät, mitä pitää tehdä ja kertovat siitä alaisilleen, on ohitse. Tietoa panttaamalla ei pärjää.

Työntekijöiden rooli on tulevaisuuden työelämässä yhä tärkeämpi, Helle sanoi. Teknologinen kehitys ei ratkaise yksin tuottavuusloikkia, vaan muutoksen tekevät viime kädessä osaavat ihmiset. Uudet työkalut parantavat työsuorituksia vain, jos myös toimintatavat kehittyvät samalla.

– Teknologiaa voi kopioida, mutta uteliaisuuteen kannustavaa työkulttuuria ei. Tulevaisuuden työ on ennen kaikkea uuden oppimista, ja tieto syntyy avoimessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tarvitaan työtapojen muutosta, johtamisen muutosta. Tarvitaan uuden oppimiseen tähtäävä mindset. Avoimuus on paras keino luoda työkulttuuri, jossa kaikki uskaltavat sanoa näkemyksensä, jossa motivaatio on korkealla ja jossa syntyy uusia luovia ratkaisuja, Helle totesi.

– Valitettavasti työelämän retoriikassa on yhä paljon vastakkainasettelua. Jotkut ajattelevat yhä, että työnantajan ja työntekijöiden intressien välillä on ainainen ristiriita. En ymmärrä tällaista ajattelua. Yritys tarvitsee osaavia ja motivoituneita työntekijöitä ja työntekijä puolestaan yrityksiä, jotka menestyvät ja voivat työllistää. Teknologiateollisuus ei voi menestyä maailmassa, jossa työnantajan ja työntekijöiden intressit olisivat vastakkaisia, Helle sanoi.

Teknologiateollisuus haluaa satsata jatkossa entistä enemmän työkulttuurien kehittämiseen. Työn muutos koskettaa väistämättä jokaista. Sen vuoksi on tärkeää lisätä ymmärrystä uudenlaisesta työstä ja siitä, mitä se edellyttää johtamiselta. Selvää kuitenkin on, että johtaminen ei voi olla ”management by perkele”, vaan sen vastakohta.

– Haastamme kaikki työpaikat, jotta siellä keskusteltaisiin yhdessä omalle työpaikalle sopivista toimintatavoista ja luotaisiin avoimeen vuorovaikutukseen ja uuden oppimiseen tähtäävää kulttuuria. Haluamme kannustaa yrityksiä myös uudenlaisiin työn organisointitapoihin, joista koronakriisin vauhdittama etätyö on yksi esimerkki. Työkulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen edellyttää työpaikoilla aitoa vuorovaikutusta, myös hiljaisten potentiaali tarvitaan esiin, Helle painotti.