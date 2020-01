Teknologiateollisuuden työehdoista löytyi sopu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teknologiateollisuuteen on syntynyt neuvottelutulos työnantajapuolta edustavan Teknologiateollisuuden ja työntekijäpuolta edustavan Teollisuusliiton välille.

– Neuvottelutulos menee nyt molempien osapuolten hallintojen käsittelyyn. Käsittelyn tuloksesta ja mahdollisen sopimuksen sisällöstä kerrotaan huomenna loppuiltapäivästä, kertoo Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle Twitterissä.

Osapuolet neuvottelivat eilisestä torstaista alkaen ilman valtakunnansovittelijaa.

Neuvotteluja teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta on käyty viime elokuusta lähtien. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on tehnyt kaksi sovintoesitystä, jotka on aiemmin hylätty.

Suurin erimielisyys on koskenut palkankorotusten tasoa. Teknologiateollisuuteen mahdollisesti nyt hyväksyttävää sopimusta pidetään liittokierroksen päänavaajana, jota muiden alojen odotetaan seuraavan.

Teknologiateollisuuden ratkaisun piirissä on noin 93 000 työntekijää.

