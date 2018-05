Teknisen kaupan ala kasvaa vahvasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teknisen kaupan alan myynti on jatkanut kasvuaan alkuvuoden aikana. Siihen vaikuttaa etenkin teollisuuden vahva veto.

Kasvun uskotaan kuitenkin hidastuvan muun muassa pitkien toimitusaikojen ja työntekijäpulan vuoksi.

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynti kasvoi lähes seitsemän prosenttia vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä. Vuodenvaihteen matalakiidon jälkeen nousu hidastui ja etenkin maaliskuu oli monella toimialalla yllättävän nihkeä.

Kasvua kiihdyttää etenkin teollisuuden vahva veto, joka näkyy investointitavaroiden hyvänä kysyntänä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen vahvin esitys tulikin teollisuuden tuotteista ja palveluista, joiden myynti nousi jopa 12 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Raaka-aineiden myynti oli kuusi prosenttia edellistä vuotta korkeampi, mutta kasvu hidastui selvästi edellisiin kvartaaleihin verrattuna.

Rakentamisen tuotteissa ja palveluissa myynti nousi kolme prosenttia vuoden takaisesta. Kuluttajatuotteet sen sijaan jäivät heikon maaliskuun jälkeen edellisen vuoden lukemiin.

– Mitä pidemmälle kevät on edennyt, sitä epävarmemmiksi jäsenyritystemme näkymät ovat kääntyneet. Suurin osa uskoo myynnin kasvun jatkuvan sekä seuraavien kuukausien että seuraavan vuoden aikana, mutta huhtikuussa arvioihin ilmestyi pitkästä aikaa myös negatiivisia näkemyksiä. Etenkin rakennusalan yrityksissä ennustettiin heikompaa kehitystä, kertoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Syitä odotusten tasaantumiseen on hänen mukaansa useita. Esimerkiksi teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on noussut jo 90 prosenttiin ja siitä on muodostumassa pullonkaula tuotannon kasvulle. Kapasiteettia pyritään kasvattamaan investoinneilla, mutta uusien koneiden ja laitteiden toimitusajat ovat pitkiä.

– Rakentamisessa lähiajan näkymiä heikensi rakennusalaa uhannut lakko. Lisäksi kaikilla teknisen kaupan aloilla on huutava pula osaavista työntekijöistä, mikä jarruttaa teknisen kaupan lupaavaa kasvua, Uitto toteaa.