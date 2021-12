Tekijänoikeuslain luonnosta arvostellaan – ”kaukana valmiista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Paula Risikko vaatii, että kriittinen lausuntopalaute otetaan huomioon.

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko vaatii hallitusta korjaamaan tekijänoikeuslakiin liittyvät valuviat ennen kuin esitys annetaan eduskunnalle.

Tekijänoikeuslain muutokset perustuvat ennen kaikkea tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiivin implementointiin (DSM-direktiivi).

Esitysluonnokseen on tuotu lisäksi kansallisista säädöstarpeista johtuvia muutoksia, joita ei kuitenkaan ole Risikon mukaan käsitelty yhdessä alan toimijoiden kanssa, eikä yhteensovitettu kokonaisuuteen.

– Saan jatkuvasti huolestuneita yhteydenottoja siitä, että tekijänoikeuslain valmistelussa ei ole otettu toimijoiden näkemyksiä riittävästi huomioon. Pidän myös vakavana sitä, että lausuntopalautteissa on korostettu, ettei ehdotus ole direktiivin hengen mukainen. DSM-direktiivin implementointiin liittyvät ongelmat on korjattava ja huomioitava lausuntopalaute, ja kansalliset lainsäädäntömuutostarpeet on valmisteltava erikseen, Risikko sanoo tiedotteessa.

Hallituksen esityksen luonnoksesta järjestetty lausuntokierros päättyi lokakuun lopussa. Lausunnon lakiehdotuksesta antoi yli 200 tahoa.

– Useissa lausunnoissa vaaditaan lakiehdotuksen valmistelemista perusteellisesti uudelleen. On tärkeää, että opetus- ja kulttuuriministeriö käy nyt huolellisesti saadun lausuntopalautteen läpi ja tekee tarvittavat toimenpiteet. Sananvapaus ja omaisuudensuoja ovat molemmat tärkeitä perusoikeuksia. On kuitenkin varmistettava, että sananvapauden korostamisella ei vaaranneta tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia eikä toimeentuloa, Risikko sanoo.