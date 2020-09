Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen toteaa suomalaisen talouspoliittisen viisauden olleen, että kovina aikoina on kyettävä tekemään vaikeitakin ratkaisuja, ”koska tekemättäkään ei voi jättää”.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on hänen mukaansa kuitenkin lähtenyt eri suuntaan.

– Marinin hallitus on uudistanut linjan. Nyt se on : ”Tekemättä voi jättää, kun velkaa voi ottaa”, Arto Satonen toteaa Twitterissä.

Pääministeri Marin ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) paljastivat tiistaina illalla, että hallituksen budjetista on tulossa peräti 10, 7 miljardia euroa alijäämäinen.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa alijäämä oli seitsemän miljardia euroa. Kovaa lukua selitetään erityisesti koronavirukseen liittyvillä menoilla. Vanhasen mukaan ne kirjataan budjettiin jo etukäteen. Pelkästään koronatestaukseen on laskettu valtiovarainministerin mukaan lähes puolitoista miljardia euroa.

.Alkuperäisessä ehdotuksessa ei myöskään ollut mukana kuntien taloustilannetta tai Veikkauksen edunsaajajärjestöjen rahoitusta. Se on noussut tapetille Veikkauksen pudonneiden tuottojen vuoksi.

