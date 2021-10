”Tekee tämän erityisen kiusalliseksi” – Kiurujen sanasota eduskunnassa

Hallitus on kokoomuksen mukaan jarruttanut terapiatakuuta, vaikka kunnissa hallituspuolueiden edustajat tekevät asiasta aloitteita.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Mia Laiho kysyi, millaisiin toimiin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) aikoo ryhtyä, jotta lapset ja nuoret saavat avun mielenterveysongelmiin.

– Miten aiotte vahvistaa palveluiden saatavuutta, kun olette siirtämässä vielä koulupsykologit ja -kuraattorit kunnista hyvinvointialueiden palvelukseen osana sote-uudistusta, lääkäri-kansanedustaja Mia Laiho kysyi.

Ministeri Krista Kiuru vastasi sanoneensa ”useasti tässä salissa kokoomukselle, joka monta kertaa pyörittää tätä samaa väitettä, että psykologit ja kuraattorit lähtisivät johonkin kouluista — tai ainakin vihjeitä siihen suuntaan sanotaan”.

– Näin ei ole. Ne henkilöt, jotka tekevät lasten ja nuorten parissa tätä työtä, pysyvät siinä yhteisössä. Se, kuka on tulevaisuudessa työnantaja, vaihtuu nyt kunnan tai kuntayhtymän näkökulmasta hyvinvointialueeksi, Krista Kiuru sanoi.

Laiho huomautti tänään kuluneen 717 päivää siitä, kun eduskunnalle luovutettiin kansalaisaloite terapiatakuusta.

– Hallituspuolueiden edustajat ovat kuitenkin vastustaneet aloitteen käsittelyä toistuvasti sosiaali‑ ja terveysvaliokunnassa. Mielenterveyttä pidetään kyllä esillä juhlapuheissa, mutta hallituksen teot terapiatakuun toteuttamiseksi puuttuvat, Mia Laiho sanoi.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) totesi hallituksen juuri hyväksyneen lakiesityksen, jolla ohjataan 29 miljoonaa euroa pysyvää rahoitusta oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin.

– Kyllä terapiatakuun ja sen ison kansalaisliikkeen tavoitteet ovat aivan yhtenäiset sen linjan kanssa, jota hallitus on jo toteuttanut ja jota me tulemme toteuttamaan tällä hallituskaudella. Aivan olennaista on nyt alkuun myöntää, että me emme voi yhteiskunnassa ajatella, että me hoitaisimme vain näitä psykiatrisia vaivoja, Krista Kiuru selvitti.

Kokoomuksen Pauli Kiuru huomautti hallituksen sisäisestä ristiriidasta.

– Samaan aikaan, kun te lupaatte, että nämä palvelut paranevat, niin terapiatakuu ei etene. Siitä on ihan selvät faktat sosiaali- ja terveysvaliokunnasta — siellä on äänestetty, Pauli Kiuru sanoi.

– Ja se tekee tämän erityisen, sanoisinko, kiusalliseksi, että samaan aikaan kunnissa hallituspuolueiden jäsenet tekevät valtuustoaloitteita terapiatakuun saamisesta milloin mihinkin kuntaan. Eli sitä kautta hallituspuolueiden edustajat haluavat ikään kuin kertoa, että terapiatakuu on tärkeä, mutta täällä sitten taas jarrutatte sitä, Pauli Kiuru huomautti.

Krista Kiurun mukaan kyse onkin siitä, että hallitukselle ei riitä pelkkä terapiatakuu.

– Vaan meidän kunnianhimomme taso on nyt sillä tasolla, että me tavoittelemme sitä, että jokainen suomalainen pääsee kiireettömästi seitsemässä päivässä hoitamaan joko psyykkisen tai fyysisen vaivan. Hoidon tarpeen arvioinnista aika alkaa kulkemaan, ja hoidon tarve pitää arvioida yhteydenotosta samana päivänä, Krista Kiuru sanoi.

– Näin lähtökohta on se, että olipa vaiva sitten kehossa tai mielessä, niin tämä sama palvelu koskee kaikkia. Me emme ole jääneet odottamaan, toisin kuin täällä monet edustajat ovat vihjanneet, että tätä tehdään vasta ajurina, joka tulee lainsäädäntöön, vaan tätä hoitotakuuta on tällä hetkellä toteutettu jo soten sisältöhankkeessa, Krista Kiuru jatkoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi väliin ”te olette vastustaneet”.