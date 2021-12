Teinille 14 vuotta vankeutta Pohjois-Koreassa, katsoi hetken elokuvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sulkeutuneen diktatuurin kerrotaan jakelevan ankaria pikatuomioita ulkomaisen viihteen katsomisesta.

Pohjois-Korea on tuominnut yläasteikäisen pojan 14 vuoden pakkotyörangaistukseen poikkeuksellisen lyhyen oikeudenkäynnin jälkeen.

”Ei-sosialistiseen ja sosialismin vastaiseen käytökseen” keskittyvä yksikkö 82 on kiihdyttänyt viimeisen vuoden aikana hallinnon vihollisiksi katsottujen tahojen kitkemistä. DailyNK-julkaisun haastatteleman paikallislähteen mukaan viranomaiset olivat vaatineet tapauksen ”rohkeaa ja pikaista” tutkintaa.

Syytetty oli katsonut viisi minuuttia eteläkorealaista toimintaelokuvaa The Man from Nowhere.

Kiinan rajalla sijaitsevan Hyesanin kaupungin asukkaiden kerrotaan järkyttyneen kohtuuttoman kovana pidetystä rangaistuksesta. Koululainen pidätettiin 7. marraskuuta ja passitettiin työleirille jo 15 päivän kuluttua.

Ruokapulasta kärsivän Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on ollut erityisen huolissaan eteläkorealaisen viihteen vaikutuksesta maan nuorisoon ja poliittiseen järjestelmään. Ulkomaisen materiaalin katsomisesta ja levittämisestä voi saada kuolemantuomion, ja yhä useammin myös syytettyjen sukulaisia rangaistaan.

Vastaavien pikatuomioiden kerrotaan yleistyneen eri puolilla Pohjois-Koreaa.

– Missään muualla maailmassa ei voi joutua 14 vuodeksi vankilaan katsomalla vain viisi minuuttia jostain elokuvasta. Se kuvastaa, kuinka huolissaan viranomaiset ovat eteläkorealaisesta materiaalista, paikallislähde sanoo.