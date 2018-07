Tutkijan mukaan Isis on itse asiassa käynnistänyt toisen vaiheen.

Jihadistijärjestö Isis ei ole menettänyt taistelutahtoaan, vaikka se on ajettu ahtaalle Lähi-idässä, arvioi Institute for the Study of War -ajatushautomon tutkija Jennifer Cafarella.

– Isisin johto oivalsi jossain vaiheessa taisteluiden ollessa kesken, että se menettää kaikki valtaamansa kaupungit. Isis ei voinut mitään Yhdysvaltain ilmaiskuille ja Irakin ja Syyrian asevoimien maahyökkäyksille. Mutta se ei tarkoita sitä, että Isis olisi menettänyt taistelutahtonsa, Jennifer Cafarella sanoo uutissivusto npr.org:lle.

Irak julisti viime joulukuussa lyöneensä Isisin, joka on vetäytynyt Irakin ja Syyrian väliselle aavikolle menetettyään lähes kaikki alueensa. Isis näyttää kuitenkin tekevän paluuta varsinkin Irakiin, jossa jihadisteilla on useita nukkuvia soluja. Isis tekee edelleen hyökkäyksiä turvallisuusjoukkoja ja siviilejä vastaan. Isis on lisäksi ottanut vastuun useista pommihyökkäyksistä Afganistanissa.

Cafarellan mukaan Isis päätti palata sissitaktiikkaan ja vetäytyä maan alle valmistautuakseen taistelemaan sodan toisessa vaiheessa.

Hänen mielestään merkit Isisin elpymisestä Irakissa ja Syyriassa osoittavat sen, mitä on odotettavissa.

– Se on merkki siitä, että Isis on valmistautunut ja sitoutunut jatkamaan taistelua. Isis on itse asiassa käynnistänyt toisen vaiheen.

Cafarellan mielestä Yhdysvaltain johtama liittouma, Irak ja Syyria menettivät tilaisuutensa.

– Isisin vastaisessa taistelussa keskityttiin maasotaan ja kaupunkien takaisinvaltaamiseen eikä niinkään poliittisten, taloudellisten ja humanitaaristen olosuhteiden parantamiseen, mikä estäisi Isisin uudelleennousun.

– Me valtasimme kaupungit takaisin, mutta emme eliminoineet Isisin kykyä palata. Se oli minusta erehdys. Ja se tarkoittaa mielestäni ikävä kyllä sitä, että katsomme uudestaan saman elokuvan, jossa Isis nousee uudelleen.

Cafarellan mielestä Yhdysvaltain pitäisi jättää tällä hetkellä Lähi-idässä olevat joukkonsa paikoilleen. Hän katsoo, että ne riittäisivät todennäköisesti tällä hetkellä Isisin lyömiseen. Lisäjoukkojen lähettämisestä on tässä vaiheessa liian aikaista puhua.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väläyttänyt joukkojen vetämistä pois Syyriasta. Tämä olisi Cafarellan mukaan virhe.