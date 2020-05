Teija Tiilikainen HS:lle: Venäjä haluaa nyt huomion muualle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korona on kiihdyttänyt maailman valtakamppailua, asiantuntija arvioi.

Kiina ja Venäjä pyrkivät koronakriisin keskellä ruokkimaan eripuraa EU:n sisällä, arvioi Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen HS:lle. Pandemia on kiihdyttänyt suurvaltojen välistä valtakamppailua, ja globaalin johtajuuden sijasta suurvallat pyrkivät nyt mustamaalaamaan toisiaan, Tiilikainen sanoo.

– Yhdysvaltain presidentti Donald Trump rakentaa Kiinasta syntipukkia pandemiaan. Kiina vastaa väitteillä siitä, että koko virus on kehitetty yhdysvaltalaisissa sotilaslaboratorioissa, Tiilikainen sanoo.

– Venäjä toimii niin kuin Venäjä aina – yrittää esimerkiksi entisestään hämmentää Eurooppaa niin, että EU näyttäisi kyvyttömältä minkäänlaiseen kriisinhallintaan.

Euroopassa Kiina ja Venäjä pyrkivät toimillaan lisäksi hajottamaan EU:n rivejä ja ruokkimaan jäsenmaissa esiintyvää tyytymättömyyttä unionin toimiin. Taustalla vaikuttaa halu puolustaa omaa autoritaarista järjestelmää myös pandemian keskellä.

– Presidentti Vladimir Putinin suosio on laskussa, ja Venäjällä on huonot edellytykset hoitaa terveyskriisiä. Siksi on tartuttu perinteisiin Putinin ajan keinoihin eli kiinnitetään kansalaisten huomio muualle ja muiden ongelmiin.

Myös Suomi saa osansa Venäjän disinformaatiosta, Tiilikainen sanoo. Huhtikuussa Venäjä ilmoitti ryhtyvänsä selvittämään suomalaisten toimia Itä-Karjalassa jatkosodan aikana. Tiilikaisen mukaan tällaisia tapauksia ”tulee aika ajoin”.

– Joka tapauksessa nyt on jokin tarve saada historiapolitiikan kautta Suomi epäedulliseen valoon. Ehkä Suomi on saanut liikaa huomiota hyvin hoidetun koronatilanteen vuoksi tai huomio muutoin halutaan pois omista ongelmista.

– Välillä tuntuu kuitenkin siltä, että Venäjällä on näissä ihan oma logiikkansa, vaikka miten arvailisimme sen tulokulmaa, Tiilikainen sanoo.