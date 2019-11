Tehyn puheenjohtaja Ylelle: Ay-liikkeen on pakko muuttua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Millariikka Rytkönen kertoo naisten kohtaavan edelleen syrjintää järjestöissä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen (sd.) pitää käsittämättömänä sitä, että Suomessa on edelleen naisvaltaisia aloja edustavia liittoja, joiden johdossa ei ole ollut naista.

– Ay-liikkeen on pakko muuttua – joko se muuttuu ajassa tai sitten se ei enää säily hengissä. Meidän nuoret jäsenet sanovat, että ay-liike näyttää sellaiselta eläkeikää lähestyvien vanhojen äijien eläkeläiskerholta, Rytkönen sanoo Ylelle.

– Näistä asioistahan ei saisi puhua ääneen. Rikon jotain kirjoittamatonta koodia ay-liikkeen sisältä, kun puhun siitä, että meillä on edelleen ne hyvä veli -verkostot tai että meillä edelleen tapahtuu sitä, että asioita sovitaan pienen piirin kesken tässä meidän työmarkkinaskenessä.

Yhtenä ay-liikkeiden ongelmana Rytkönen mainitsee myös syrjinnän, jota naiset kohtaavat järjestötoiminnassa. Ongelmista ei hänen mukaansa juuri puhuta.

– Tuon tämän julki, koska minua niin risoo se, että sitä tehdään tarkoituksenmukaisesti. Siinähän yritetään pistää sillä tavalla ruotuun, että minun pitäisi äitinä olla jotain iltasatua lukemassa.

– Väitän, että yksi syy miksi naiset ei hakeudu johtotehtäviin on se, että meitä ruvetaan vetämään alta kölin tietyssä vaiheessa, kun me edetään. Se tulee just tämmöisenä kuka sun lapsia hoitaa heittoina.