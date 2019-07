Tehyn puheenjohtaja: 4800 euron palkka vie hoitajia ulkomaille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Millariikka Rytkönen vaatii, että hoitajien palkkaus ja työolot laitetaan kuntoon Suomessa.

Sosiaali- ja terveysalan palkkaus ja työolot pitää kiireesti korjata, kirjoittaa sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen Aamulehdessä.

– Lähes päivittäin nousee julkisuudessa keskustelu siitä, onko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä oikeasti pulaa. Koulutettua ammattihenkilöstöä kyllä on, mutta olennaista on se, miten hoitajat saadaan pysymään alalla, Rytkonen toteaa.

– Tällä hetkellä Ruotsi ja Norja houkuttavat suomalaisia. Siksi nyt on tehtävä todella kaikki sen eteen niin valtakunnallisesti kuin työpaikoillakin, alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Rytkösen mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoala on useiden tutkimusten mukaan kaikkein kuormittunein ala.

– Tutkimuksissa nousevat esiin alhainen henkilöstömitoitus, kiire, väkivalta ja epäasiallinen kohtelu, jotka kuormittavat työntekijöitä. Moni kokee myös, että työtä ei voi tehdä niin hyvin kuin haluaisi.

Hänen mukaansa Norjassa hoitajia on huomattavasti enemmän potilasta kohden kuin Suomessa.

– Esimerkiksi kuusipaikkaisella teho-osastolla jokaisella potilaalla on oma hoitaja ja sen lisäksi kaksi muuta hoitajaa, jotka auttavat heitä. Tämän lisäksi on vuorovastaava, joka hoitaa osaston muita rutiineja. Tämä on keskimäärin kolme hoitajaa enemmän kuin vastaavassa tilanteessa Suomessa, Rytkönen kirjoittaa.

– Jos Ruotsissa tai Norjassa pääsee tekemään töitä esimerkiksi 4800 euron alkupalkalla ja vielä työyhteisöissä, joissa on tarpeeksi hoitajia ja heitä arvostetaan, niin ei ole ihme, että ”vienti vetää”. Alkaa olla jo vähän kiire laittaa Suomessa alan palkkaus ja työolot kuntoon.