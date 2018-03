Tehyn mukaan sote-uudistus uhkaa heikentää naisten työmarkkina-asemaa

Eduskunta käsittelee tänä keväänä sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy varoittaa sote-uudistuksen vaikutuksista naisvaltaisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöön.

Uudistuksen ensimmäinen vaihe sisältää suuren muutoksen yli 200 000 työntekijälle, kun sote-henkilöstö siirtyy kunnista maakuntiin liikkeenluovutuksella.

Tehy sanoo tiedotteessaan, että liitetty säästötavoite ja menokuri yhdistettynä valinnanvapauteen merkitsee jatkossa sitö, että ”henkilöstöstä tulee kysynnän mukaan joustava elementti”. Tehyn mukaan epävarmuus työsuhteista lisääntyy, määräaikaisten työsuhteiden ja nollasopimusten käyttö tulee lisääntymään, koska yksityisellä sektorilla yrittäjäriskiä ja kysyntävaihteluita sälytetään usein työntekijän harteille. Myös vuokratyövoiman käyttö ja yt-neuvotteluiden kierre yleistyy ammattijärjestön arvion mukaan.

– Koska sosiaali- ja terveysalan työvoimasta 90% on naisia, heikennykset ja epävarmuus kohdistuvat nimenomaan naisten työmarkkina-asemaan, joka jo aiemmin on ollut huonompi esimerkiksi määräaikaisten käytön ja palkkauksen suhteen. Uhkana on myös koko sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuuden heikentyminen, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Tehy kritisoi viime joulukuussa lausunnossaan valinnanvapautta koskevaa lakiesitystä siitä, että siinä ei ole riittävästi arvioitu uudistuksen vaikutusta henkilöstöön. Tehy nosti esiin myös tasa-arvon näkökulman, josta ammattijärjestön mukaan ei ole juuri puhuttu. Rytkönen alleviivaakin, että paljon puhuttua kolmen miljardin säästöä ei voi ottaa sote-uudistuksessa naisvaltaisen henkilöstön selkänahasta.

Naisten palkka on edelleen noin 17 % pienempi kuin miesten. Suomalaisten keskiansioissa ero miesten ja naisten välillä on noin 600 euroa kuukaudessa. Tehyn mukaan palkkatasa-arvo ei etene, elleivät myös poliittiset päättäjät sitoudu ratkaisemaan perusteettomia palkkaeroja.