Tehyn kysely: Suojautumisessa selviä puutteita

Kaikissa yliopistosairaaloissa on ollut puutteita suojainten saatavuudessa koronakriisin aikana.

Eniten pulaa on ollut hengityssuojista ja kasvovisiireistä.

Tehy toteutti pikakyselyn yliopistosairaalojen sekä keskussairaaloiden tehyläisille päätoimisille pääluottamusmiehille ja päätoimisille työsuojeluvaltuutetuille.

Vastaajista 70 prosenttia sanoo, että suojautumisessa on ollut puutteita. Pulaa on ollut lähinnä yksittäisinä päivinä. Tilanteen kuitenkin arvioidaan paranevan, sillä 95 prosenttia vastaajista kertoo, että suojaimia on tulossa lisää.

– Työturvallisuus on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Kukaan ei saa tehdä töitä ilman asianmukaisia suojaimia ja liian vähällä perehdytyksellä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Työturvallisuuden puutteita on ohjeistuksessa, suojavälineissä, riskiryhmiin kuuluvien sijoittelussa ja työrajoitteiden huomiotta jättämisessä.

– Henkilöstön suojaaminen, pysyminen terveenä ja riittävä perehdytys on ehdoton edellytys sille, että epidemiaa voidaan Suomessa ylipäänsä hoitaa. Myös työturvallisuuslainsäädäntö edellyttää tätä.

Puutteellisista henkilöstöresursseista ilmoittaa 41 prosenttia vastaajista. Varautumista tehdään kuitenkin kaikkialla. Kaikkien vastaajien organisaatioissa henkilöstöä on siirretty uusiin tehtäviin, mutta perehdytyksessä on ollut ongelmia.

Työturvallisuuslain edellyttämää työsuojelun yhteistoimintaa on laiminlyöty työpaikoilla. Yhteistoiminta mahdollistaa esimerkiksi selkeät käytännöt, yhteisen näkemyksen ohjeistuksissa sekä molemminpuolisen tiedonkulun.

Kysely selvitti suojainten ja henkilöstön riittävyyttä, työturvallisuutta sekä valmiuslain käyttöä. Kysely lähetettiin 67 henkilöstön edustajalle, ja vastauksia saatiin 28 yhteensä 13 eri sairaalasta. Vastaukset ovat suuntaa antavia. Kysely on tarkoitus toistaa kahden viikon kuluttua.