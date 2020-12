Tehyn johtaja Ylellä: Olen pettynyt Sanna Mariniin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Millariikka Rytkösen mukaan hoitajilla ei ole Suomessa samoja ihmisoikeuksia kuin muilla.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan hoitajia kohdellaan Suomessa heikommin kuin muualla Euroopassa.

Hän hämmästelee puolueiden puheenjohtajien haluttomuutta luvata MTV:n tentissä erityisiä koronalisiä sairaanhoitajille.

– Osaan epäillä, että he eivät tajua, missä jamassa me olemme. Jo ennen koronaa meillä oli globaali hoitajapula. Meillä on ikuinen marraskuu, maailman rasistisin kansa ja huonoimmat palkat Pohjoismaissa, tällaisilla aseilla taistelemme globaalia hoitajapulaa vastaan, Millariikka Rytkönen sanoi Ruben Stillerin haastattelussa Ylellä.

Ay-johtajan mukaan hoitajia kohdellaan kuin ehtymätöntä luonnonvaraa, joka ”voidaan tarvittaessa ottaa esiin kuin joulukoristeet varastosta”.

Millariikka Rytkönen kertoo pettyneensä koronalisien suhteen myös pääministeri Sanna Mariniin (sd.).

– Kyllä olen tosi pettynyt, koska hän jos kuka tietää missä Suomessa nyt mennään. Niin terveydenhuollon suhteen kokonaisuutena, mutta myös koronan suhteen. Kaikista valtioneuvoston ihmisistä hänkään ei nostanut kättään. Kyllä myönnän, että olen todella pettynyt, Rytkönen totesi.

Joulu tulee aina yllätyksenä

Hän huomautti, että hoitaja-alan vetovoima ja alanvaihtohalukkuus olivat jo ennen koronakriisiä huolestuttavalla tasolla.

– Nykynuoret eivät koe alaa enää omakseen, sillä alan todellisuus on sisäistetty. Ja sitten tuli korona ja nähtiin, että sen lisäksi että se alan todellisuus on ilman koronaa sellainen, niin sitten käytännössä meitä koskettaa pakkotyö. Meillä ei ole samoja ihmisoikeuksia kuin muilla Suomessa, Millariikka Rytkönen totesi.

– Pakkotyö tarkoittaa pakkositouttamista työhön, eli ihmisoikeuksiin puututaan täysin häikäilemättömästi. Eihän missään muualla Euroopassa tällä tavalla toimita. Uskallan väittää, että hoitohenkilöstön jatkuvalla mitätöinnillä ja unohtamisella tulee olemaan vakavat seuraukset.

Rytkönen hämmästeli ”HUS:n herrojen” huolestumista joulukauden työtarpeesta.

– On jännä juttu, että heidän kalenterissaan joulu tulee aina yllätyksenä, että siellä on ylimääräisiä vapaapäiviä. Ollaan housut kintuissa sen suhteen. On kätevä juttu, että ei tarvitse tehdä paikallisia sopimuksia ja saada hoitajia rahalla ja porkkanalla. Voidaan käyttää valmiuslain avulla suoraan keppiä, kun ei tarvitse neuvotella, Millariikka Rytkönen sanoi.