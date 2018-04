Tehy vastustaa palkkojen harmonisointia lailla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ei lämpene Kuntatyönantajat KT:n esitykselle palkkojen harmonisoinnista.

Kuntatyönantajat uudisti viime viikolla aiemman näkemyksensä, että sote- ja maakuntauudistukseen toteutukseen liittyvä palkkojen harmonisointi pitäisi ratkaista lainsäädännöllä esimerkiksi lisäämällä voimaanpanolakiin erillismääräys. Taustalla on työnantajan näkemys palkkaharmonisoinnin liian suurista kustannuksista.

Tehy ei kannata palkkaharmonisointia koskevaa lainsäädäntöä. Ammattiliiton mukaan nykyinen lainsäädäntö on varsin selkeä.

– Samasta tai yhtä vaativasta tehtävästä pitää maksaa yhtä paljon palkkaa. Taustalla on perustuslain ja työsopimuslain mukainen pakottava lainsäädäntö, joka velvoittaa työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun.

Tehyn mukaan Kuntatyönantajan ehdotus tarkoittaisi käytännössä sitä, että säädetään laki, jolla voitaisiin poiketa tasapuolisen kohtelun periaatteesta ja maksaa siirtymäajan aikana yhtä vaativista tehtävistä eri suuruista palkkaa. Parempipalkkainen työntekijä saisi pitää korkeamman palkkansa, mutta samoja tehtäviä tekevä toinen työntekijä saisi pienempää palkkaa.

Tehyn mielestä KT:n esitys merkitsisi käytännössä lakia, jolla estettäisiin perustuslain ja työsopimuslain mukainen tasapuolinen kohtelu ja käytännössä lopetettaisiin tasapuolinen palkkaus naisvaltaisella alalla.

– Sote-uudistus on tarpeen, mutta sitä ei voida toteuttaa uhraamalla lakiin perustuva oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. KT:n ehdottama lainsäädäntö olisi iso askel taaksepäin palkkatasa-arvossa, kun suunta pitäisi olla ihan toinen. Tämä on iso tasa-arvokysymys, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen (sd.).

Hän kuitenkin sanoo ymmärtävänsä jossain määrin myös kuntatyönantajan huolen kustannuksista.

– Mutta korostan, että on valtiovallan vastuulla varmistaa, että uudistuksen toimeenpanoon maakunnissa on riittävä rahoitus. Ja jos rahoitus tai tavoitellut säästöt ovat epärealistisella pohjalla, valuvirheet on korjattava, vaatii Rytkönen.