Tehy vastustaa esitystä työllistymiskynnyksen alentamisesta

Hallituksen lakiesitys asettaa sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön mielestä työntekijät eriarvoiseen asemaan.

Tehy näkee useita vakavia ongelmia työ- ja elinkeinoministeriön lakimuutosesityksessä työllistymiskynnyksen alentamisesta alle 20 työntekijän yrityksissä. Esitys asettaa järjestön mielestä työntekijät eriarvoiseen asemaan riippuen työantajan koosta, heikentää entisestään irtisanomisturvaa eikä täytä työllisyystavoitetta.

– Tehy vastustaa jyrkästi esitettyä lakimuutosta ja edellytämme, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan samanarvoisesti riippumatta työnantajan koosta. Muutokselle ei ole vakuuttavia perusteluita työllisyyden kannalta, se vaarantaa perusoikeuksia ja on laadullisesti huonosti valmisteltu, kritisoi Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Esityksen mukaan alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä irtisanomisperusteena olisi jatkossa myös nykyistä vähäisempi työvelvoitteen laiminlyönti tai rikkominen tai epäasiallinen käyttäytyminen.

– Myös tämä lakiesityksen kohta on ongelma. Sisältö on työtekijän aseman ja oikeuksien kannalta varsin arveluttava ja kirjaus tulkinnanvarainen. Siitä seurannee paljon riitatapauksia, koska on välttämätöntä saada riittävästi selkiyttävää oikeuskäytäntöä, toteaa Kirvesniemi.

Lakiesitystä on Tehyn mukaan perusteltu myös virherekrytointien suurilla kustannuksilla pienissä yrityksissä.

– Tämä on jo ratkaistu. Työsopimuslakia juuri muutettiin koeaikaa koskien. Nykyään työnantaja voi sopia neljän kuukauden sijasta kuuden kuukauden koeajasta, jonka aikana työnantaja voi arvioida työntekijän työhön sopivuutta, muistuttaa Kirvesniemi.

Myöskään kansainvälinen vertailu ei Tehyn mielestä puolla lakimuutosta. Suomen irtisanomisturva on järjestön mukaan jo nyt alle OECD- ja EU-maiden keskitason.



