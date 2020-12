Tehy varoittaa: Hallitus ajamassa hoitajat barrikadeille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Edunvalvontajohtaja arvelee pakkotyömallin olevan ainutlaatuinen maailmassa.

Koulutettua hoitohenkilöstöä edustavan Tehyn edunvalvontajohtajan mielestä Helsingin Sanomien uutinen on ”kylmäävää luettavaa”.

HS kertoo, että työ- ja elinkeinoministeriössä on luotu sovellus, jonka avulla töihin voidaan tarvittaessa kutsua ja velvoittaa kymmeniä tuhansia terveydenhuollon ”reserviläisiä” eli alan koulutuksen saaneita, mikäli Suomessa otetaan käyttöön valmiuslaki.

– Keppiä ei siis tarjota vain julkisella sektorilla sote-alalla parhaillaan työskenteleville, vaan sitä kaavaillaan aktiivisesti myös hoitoalan töistä muualle siirtyneille ja yksityisellä sote-sektorilla työskenteleville. Onkohan tässä mitään järkeä, Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi kysyy blogissaan.

Kirvesniemi toteaa, että Tehy on jo vuosia varoittanut yhä suurenevasta sote-alalta pois siirtyvien hoitajien joukosta.

– Kun työolot ovat mitä ovat ja palkkakin mättää, henkilöstöä siirtyy muihin tehtäviin. Tehyn viestiä on vähätelty, Kirvesniemi kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Ahti Avikainen kertoi HS:lle, että reservissä olisi 40 000-130 000 työntekijää.

– Aika paljon ja vastaa Tehyn aiemmin esittämiä lukuja, Kirvesniemi toteaa.

Tehy selvittää, onko ministeriö toiminut vastoin lakia

Monet sote-alalta pois siirtyneistä ovat olleet jo pitkään muissa tehtävissä. Kun valmiuslain perusteella voidaan velvoittaa enintään neljäksi viikoksi töihin, Kirvesniemi arvelee, että iso osa ajasta kuluu perehdyttämiseen.

– Haloo, arvoisa Suomen hallitus! Teillä on ollut koko syksy aikaa miettiä, miten hoitajien hyvinvointi ja jaksaminen turvataan koronan toisen aallon saapuessa ja miten heitä palkitaan muutoin kuin valaisemalla Finlandia-talo. Sen sijaan aikaa on käytetty reserviläisrekisterin luomiseen, Kirvesniemi toteaa.

HS:n mukaan rekisterin luominen aloitettiin viime keväänä, mutta sitä ei saatu valmiiksi.

– Lehtitiedon perusteella vaikuttaa siltä, että rekisteriä on rakennettu valmiuslain päättymisen jälkeenkin. Mikäli näin on menetelty, on selvitettävä, onko menettely ollut lainmukaista. Tulkitsemme valmiuslakia siten, että se mahdollistaa rekisteritietojen keräämisen ainoastaan valmiuslain voimassaoloaikana. Voimassaolon päättymisen jälkeenhän rekisterille ei enää ole tarvetta.

Tehy aikoo selvityttää, onko asiassa mahdollisesti syyllistytty lainvastaiseen tekoon. Kirvesniemen mukaan selvitys ei kuitenkaan auta ”satojatuhansia sote-alan ammattilaisia juuri nyt, kun heitä uhataan valmiuslain käyttöönotolla”.

– Onko todella niin, että Suomen hallitus ehdoin tahdoin ajaa hoitohenkilöstöä barrikadeille? Valmiuslakiin perustuva pakkotyömalli pandemiatilanteissa lienee ainutlaatuinen maailmassa ja on kiistatta hoitohenkilöstöä alistava, Kirvesniemi näkee.

Edunvalvontajohtajan mukaan hallituksen ja eduskunnan ei ole pakko saattaa voimaan valmiuslain hoitohenkilöstöön kohdistuvia pakkolakimääräyksiä.

– Voidaan tehdä kuten muissa pohjoismaissa ja valtaosassa Eurooppaa: maksetaan joustamisesta. Ei keppiä vaan porkkanaa, Kirvesniemi esittää.

HALOO todellakin, NYT NE VALOT PÄÄLLE!👇 Mutta vahvistipa TEM samalla Tehyn luvut alalta pois siirtyneistä. Aika suuri luku. Haluaisitko oikeasti sinua hoitamaan alalta pois olleen pakotetun ja pikaperehdytetyn? Minä en. @Tehy_ry @TEM_uutiset @STM_Uutiset https://t.co/hNKnao8O9q — Hanna Kalliomäki (@HannaKalliomaki) December 2, 2020