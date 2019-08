Tehyn mukaan vanhustenhuollon kriisi ei ole ohi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kriisin ratkaisu edellyttää liiton mukaan toimia sekä yrityksiltä, kunnilta että yhteiskunnalta.

Yksityisen hoivan perusongelmat ovat jäljellä, ja viranomaiset ovat jatkaneet valvontaa.

– Vaikka tilanne työpaikoilla on jonkin verran kohentunut, kriisi ei ole ohi, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen (sd.) muistuttaa.

Tehyn mukaan kilpailuttaminen pitää tervehdyttää, mistä vastuu on erityisesti kunnilla.

– Esimerkiksi asiakkaiden hoitoisuus ja saattohoito on otettava huomioon ostopalvelusopimuksissa, sanoo Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri.

Vanhuspalvelulakiin kirjattavaan hoitajamitoitukseen on Tehyn mielestä laskettava mukaan vain välitöntä hoitotyötä tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitää tehdä koulutuksensa mukaista hoitotyötä. Avustavia tehtäviä, kuten siivousta ja pyykkihuoltoa, varten on oma henkilöstönsä.

Henkilöstön määrän on oltava riittävä kaikissa vuoroissa. Myös sijaisia on palkattava riittävästi.

– Tilanne on osittain korjaantunut aamuvuoroissa, mutta iltaisin ja viikonloppuisin työpaikalla on edelleen liian vähän henkilökuntaa, sanoo Okkeri.

Tehy vaatii yksityiselle sosiaalialalle myös palkkaohjelmaa, joka korjaa heikkoa palkkatasoa. Yksityisellä sosiaalialalla sovellettava työehtosopimus on tasoltaan kunnissa käytettävää työehtosopimusta heikompi.

– Esimerkiksi lähihoitajan palkka on pari sataa euroa matalampi, ja esimiehen palkka on noin 400 euroa heikompi. Myös vuosilomat ovat heikompia.