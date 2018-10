Tehy jatkaa työtaistelutoimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen julkistamat korjaukset irtisanomislakiin sisältävät samat ongelmat kuin aiempi esitys, sanoo Tehy.

Rajan laskeminen 20 tai alle kymmenen henkilöä työllistäviin yrityksiin ei Tehyn mielestä poista perustuslaillisia ongelmia.

– Työntekijät asetetaan edelleen erilaiseen asemaan yrityksen koon perustella erittäin oleellisessa asiassa, irtisanomissuojassa.

– Kyse on työsopimuslaista, jonka keskeinen periaate on heikomman osapuolen eli työntekijän suojelu. Lain muuttamiselle on siksi oltava erityisen painavat syyt, joita nyt ei ole. Tutkitun tiedon sijaan hallitus toivoo myönteisiä vaikutuksia, ja perustaa näkemyksensä ilmeisesti vain Suomen Yrittäjien tekemään kyselyyn, kritisoi sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn 1. varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax.

Tehyn mukaan lakiesitys on edelleenkin epäselvä siltä osin, millä tavoin irtisanominen olisi helpompaa pienissä yrityksissä. Lakiuudistus merkitsisi siis paljon uusia tulkintaongelmia ja lukuisia oikeusriitoja tulevaisuudessa.

– Lainsäätäjä on itse syyllistymässä oikeuslaitoksen turhaan kuormittamiseen. Laki on epäselvä ja oikeuskäytäntöä joudutaan kokoamaan useita vuosia. Samalla aiheutetaan epävarmuutta paitsi työntekijöille myös yrityksille, Brax sanoo.

Laki ei estä sopimasta paremmasta irtisanomissuojasta työehtosopimuksilla.

Braxin mielestä hallituksen viesti on ristiriitainen.

– Halutaan laki, mutta samalla korostetaan, että työehtosopimuksilla voi sopia paremmin. On lainsäätäjän tehtävä taata Suomessa yhdenvertainen irtisanomissuoja työntekijöille. Irtisanomissuojasta sopiminen työehtosopimuksilla ei ole niin helppoa kuin ministeri Lindström ehkä kuvittelee. Sopiminen edellyttää molempien osapuolten tahtoa.

Tiedotustilaisuudessa todettiin myös, että miesvaltaisilla aloilla on jo sovittu työehtosopimuksissa paremmasta irtisanomissuojasta.

– Käytännössä laki siis kohdistuu naisvaltaisiin aloihin, koska miesvaltaisilla aloilla asia on jo hoidettu työehtosopimuksilla. Jälleen pitää kysyä, missä on tasa-arvo, sanoo Brax.

Hallitus esitti tänään myös, että henkilöperusteisen irtisanomisen perusteella asetettava työttömyysturvan karenssi laskisi nykyisestä 90 päivästä 60 päivään. Karenssin lyheneminen koskisi myös isoja yrityksiä, koska muutoin kohtelu ei olisi työministerin mukaan yhdenvertaista.

– Tämä on täysin ristiriitainen perustelu. Miten itse irtisanominen voi kuitenkin hallituksen mukaan olla erilainen pienissä ja isoissa yrityksissä, kysyy Brax.

Braxin mukaan tällä hetkellä Tehy ei näe mahdollisuuksia sovulle. Tehy jatkaa työtaistelutoimenpiteiden valmistelua ja jatkotoimista kerrotaan myöhemmin.