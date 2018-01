Tehy kantelee hoitajien tilanteesta EU-komissiolle

Ammattiliiton mukaan hoitajien varallaolo tulisi laskea työajaksi.

Tehy kertoo valmistelevansa varallaolosääntelystä kantelua Euroopan komissiolle.

– Hoitajilla on varallaolovelvollisuus ja hyvin usein hoitajien täytyy lähteä vapaa-aikana töihin. Tämä on johtanut henkilöstön uupumiseen, lisääntyneisiin sairauslomiin ja siihen, että hoitajia on lähtenyt töihin muille aloille, liiton tiedotteessa todetaan.

Tehy on pyrkinyt ajamaan valmisteilla olevaan työaikalakiin muutosta, jossa varallaolo laskettaisiin työajaksi.

– Valitettavasti Tehyn näkemystä ei ole huomioitu ja lakiesityksessä varallaoloa ei lueta edelleenkään työajaksi, vaikka se vaikuttaa työntekijän vapaa-aikaan merkittävästi, Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi toteaa.

Liitto kertoo tekevänsä hoitajien uupumisesta tarvittaessa myös tarkastuspyynnön aluehallintovirastoon.

– Työaikadirektiivi edellyttää korvaavan lepoajan antamista välittömästi, mutta voimassa oleva työaikalaki tai edes valmisteilla oleva lakiesitys eivät tuo tähän parannusta. Lakiesityksen mukaan lepoajan voisi antaa vasta seuraavan tai tulevien vuorokausilepojen yhteydessä. Näin ei tietenkään edistetä työturvallisuutta ja hoitajien jaksamista.

Tehy ja Super tavoittelevat koulutetulle hoitohenkilöstölle omaa sopimusta, jossa voitaisiin nykyistä paremmin kehittää hoitohenkilöstön palkkaus- ja työaikaehtoja muun muassa varallaolon suhteen.

Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona Meilahden sairaalan hoitajien jaksamisesta.