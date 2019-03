”Tehtiin vähän ilkeyksiä” – suomalaiset jättiharjoituksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin Northern Wind -harjoituksen kerrotaan vieneen varusmiehet äärirajoille.

Pohjois-Ruotsin Northern Wind -suurharjoitukseen osallistuneet valmiusyksiköiden varusmiehet joutuivat maavoimien mukaan harjoituksessa ajoittain kauas pois omalta mukavuusalueeltaan ja henkisten ja fyysisten voimavarojensa rajoille.

– Hyvää harjoituksessa on ollut se, että vastassa on haastava ja kansainvälinen mekanisoitu prikaati. Komppaniamme vastuualueelle hyökkäävän vastustajan suuri määrä on tuonut meille realistisen kuvan siitä, millaista taistelu tositilanteessa voisi olla, vääpeli Riikka Nyström kertoo maavoimien kotisivuilla julkaistussa artikkelissa.

Ruotsalaisten ja suomalaisten joukkojen muodostama yhdistetty prikaati puolustautui harjoituksessa lännestä hyökkäävää norjalaisista, amerikkalaisista ja brittiläisistä joukoista rakennettua prikaatia vastaan. Poikkeuksellisessa harjoituksessa hyödynnettiin asesimulaattorijärjestelmiä eikä sitä oltu käsikirjoitettu.

Vääpeli Riikka Nyströmin mukaan harjoituksen pituus on haastanut kouluttajat miettimään aiempaa pitkäjänteisemmin sitä, miten varusmiehet jaksavat taistelusta toiseen.

– Esimerkiksi huoltotoimenpiteet on suunniteltava hyvin tarkasti, jotta sotilaat ovat varmasti aina valmiita seuraavaan taisteluun. On ollut ilo seurata, miten sitkeitä ja motivoituneita varusmiehet ovat ja miten hyvällä asenteella jokainen joukkue lähtee aina uuteen tehtävään – oli kellonaika mikä tahansa, Nyström sanoo.

Jutussa todetaan, että suomalaiset on ”koulutettu noudattamaan erotuomarien antamia ohjeita ja taistelemaan reilusti”.

– Jos meitä kohti ammutaan, emmekä pysty siihen vastaamaan tai emme ole suojassa, niin totta kai käyttäydymme niin, kuin tositilanteessa tapahtuisi, Riikka Nyström kertoo.

– Vastustaja on ollut hyvin aktiivinen ja sinänsä reilu, mutta kun harjoitusampumatarvikkeilla harjoitellaan ja simulaattoreiden avulla pitäisi saada tulosta ja palautetta aikaiseksi, niin olisi hyvä, että vastustajakin kestäisi hankalaan tilanteeseen joutumisen. Jos vastustaja on ajanut esimerkiksi miinoitteen yli, olemme jatkaneet sillä tehtävällä, mikä meillä on ja tehneet tilanteen mukaan sen, minkä olemme voineet, hän jatkaa.

Nyströmin mukaan kyky mennä maaston syvyyteen ja hajauttaa kalusto ja ajoneuvot ilmasuojaan auttoi suomalaisjoukkoja pysymään aika hyvin piilossa vastustajan valvonnalta ja tähystäjiltä.

– Vastustaja ei ole missään vaiheessa päässyt meitä yllättämään. Olemme panneet kovasti vastaan, ja sen jälkeen käyty vielä tekemässä vähän ilkeyksiä, vääpeli Nyström kehuu.

Hän kuvaa joukkoa ”erittäin suorituskykyiseksi näissäkin olosuhteissa”.

Ruotsin maavoimien järjestämään Northern Wind -harjoitukseen osallistui kaikkiaan yli 1 500 suomalaista sotilasta ja noin 500 ajoneuvoa. Se on tähän mennessä suurin Suomen ja Ruotsin maavoimien välinen harjoitus. Yhtensä harjoitukseen osallistui noin 10 000 sotilasta.