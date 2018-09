Sari Sarkomaa: Vanhuksille tarvitaan valtuutettu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja perustaisi vanhusasiainvaltuutetun viran vanhusten olojen parantamiseksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa aikoo tehdä eduskunnassa toimenpidealoitteen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseksi. Sarkomaa korostaa ikäsyrjinnän kitkemistä, vanhustenhoidon epäkohtiin puuttumista ja vanhusten yksinäisyyteen ratkaisujen löytämistä perusteluissaan.

– Nykyiset ikäihmiset ovat tämän maan rakentaneet meille hyväksi paikaksi elää. Meidän tehtävämme on varmistaa kaikille vanhuksille turvallinen ja arvokas elämä. Työtä on tehty monin tavoin tavoitteen saavuttamiseksi, kansanedustaja toteaa tiedotteessa.

Sarkomaan mukaan vanhusasiainvaltuutettu osaltaan vauhdittaisi vanhusystävällisen Suomen rakentamista.

– Onnistuessaan tehtävässään vanhusasiavaltuutettu toimisi katalysaattorina kehittää Suomea, jossa ikääntymistä ei nähdä sairautena vaan elämän vaiheena, jossa on mahdollisuus elää oman näköistä elämää.

Valtuutetun tehtävänä olisi valvoa, että vanhusten oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämää toteutuisi Suomessa. Valtuutettu voisi ottaa kantaa vanhuksia koskeviin epäkohtiin ja esittää ratkaisuja vanhusten hyvän elämän edellytysten rakentamiseksi.

– On vakava tosiasia, että emme pysty turvaamaan riittäviä palveluita ja tukea kaikille vanhuksille. Sekä omaishoitajat että kotihoito ovat monissa kaupungeissa osin ylikuormitettuja. On paljon asioita, kuten ikäsyrjintä ja yksinäisyys, joita ei yksin lainsäätäjä kykene poistamaan. Työtä on tehtävä yhdessä, Sarkomaa sanoo.