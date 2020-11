Tehtaalla paljon tartuntoja Oulussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaikki Stora Enson tehtaalla työskentelevät testataan.

Stora Enson tehtaalla on todettu viimeisen viikon aikana noin 80 koronatartuntaa. Oululaisia näistä tartunnan saaneista on tällä hetkellä alle puolet. Loput ovat kotoisin muualta.

Stora Enson Oulun tehdasta muunnetaan parhaillaan paperitehtaasta kartonkitehtaaksi, ja investointiprojektissa työskentelee tehtaan 140 hehtaarin alueella noin 1 800 yhtiön ulkopuolista henkilöä.

Työmaalla työskentelee sekä suomalaisia että ulkomaalaisia vaihtuvia työntekijöitä. Ulkomailta tulleet työntekijät on testattu säädösten mukaan: heillä on täytynyt olla korkeintaan 72 tuntia vanha negatiivinen testi kotimaasta, ja heidät on testattu uudelleen Suomessa ennen tehtaalle saapumista.

– Olemme ohjeistaneet projektiin tulevat yritykset tarkasti koronavirukseen liittyvistä turvallisuustoimenpiteistä tartuntojen välttämiseksi. Olemme myös kannustaneet testaukseen menoa heti, kun vähäisiäkin oireita ilmenee. Marraskuulle saakka laajassa projektissamme selvittiinkin ilman tartuntoja, sanoo Stora Enson Oulun tehtaan johtaja Juha Mäkimattila tiedotteessa.

– Nyt valitettavasti useita projektissa työskenteleviä yhtiön ulkopuolisia työntekijöitä on saanut tartunnan ja altistaneet muita alueella työskenteleviä. Tehtaan vakituisella henkilöstöllä, joka ei työskentele projektissa, ei ole toistaiseksi havaittu tartuntoja. Tilanteen kartoittamiseksi kaikki Oulun tehtaalla työskentelevät testataan ja työskentely projektissa jatkuu vasta, kun negatiivinen testitulos on saatu.

Karanteeni on määräys

Henkilöiden turvallisuus ja viruksen leviämisen pysäyttäminen ovat nyt tärkeimmät asiat.

– Päätämme mahdollisista jatkotoimista, kunhan testauksen kokonaistulos on selvillä, Mäkimattila toteaa.

Testaukset alkoivat tiistaina 24. marraskuuta, ja testaukset tekee yksityinen palveluntarjoaja. Eiliseen torstaihin mennessä on testattu jo 700 henkilöä. Kaikkiaan testejä tehdään runsaat 1 500.

Ne henkilöt, joiden testitulos on negatiivinen, voivat jatkaa työskentelyä pienryhmässään tehtaalla. Valvontaa ohjeiden noudattamiseen on lisätty, ja siivousta on tehostettu entisestään.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. tartuntataudeista vastaavan lääkärin Lotta Simolan mukaan tilanne Oulussa elää koko ajan, kun testituloksia valmistuu.

– Koronatestin tulosta odotetaan kotona tai majoituspaikassa välttäen kaikkia lähikontakteja. Kauppaan, ravintolaan tai harrastuksiin ei voi mennä. On erittäin tärkeää ymmärtää, että eristykseen tai karateeniin asettaminen ei ole suositus, se on määräys. Karanteeniohjeita on noudatettava, Simola sanoo.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan tilanne on huolestuttava, mutta se voidaan myös muuttaa paremmaksi.

– Tärkeintä on, että osapuolet tekevät nyt kaikkensa tartuntojen leviämisen pysäyttämiseksi, Mäkitalo toteaa.

Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Stora Enso kokoontuvat ensi viikolla uudelleen päivittämään tilannetta.