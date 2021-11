Tehosteannoksia yhä nuoremmille, rajoituksiin kiristyksiä

Valtioneuvoston hyväksymän uuden rokotusstrategian myötä kolmatta koronavirusrokotetta voidaan antaa jatkossa myös alle 60-vuotiaille.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan muutos noudattaa hybridistrategian tavoitetta yhteiskunnan pitämisestä auki. Rokotuskattavuuden nostaminen ja väestön suojan tehostaminen nähdään tehokkaimpina keinoina epidemian torjumiseksi.

– On siis hyvä muistaa, että kun ihminen ottaa rokotuksen, hän haluaa sillä suojaa myös sairautta vastaan, ei ainoastaan kuolemaa vastaan, Kiuru sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän muistutti edellisen strategian olleen jo noin vuoden ikäinen eli laadittu tilanteessa, jolloin Suomessa ei ollut annettu vielä yhtäkään koronarokotetta. Rokotuskattavuus on nyt yli 80 prosenttia, ja epidemiatilanne on hyvin erilainen deltamuunnoksen yleistymisen myötä.

Kiuru kehotti kansallisia terveysviranomaisia ottamaan yhteiskunnan tahtotilan huomioon valmistellessaan uusia toimenpiteitä. Euroopan tartuntatautivirasto on esittänyt jäsenmaille, että kolmatta annosta annettaisiin jatkossa kaikille yli 40-vuotiaille.

Euroopan lääkevirasto EMA päätti torstaina torstaina suositella rokotetta aiempaa nuoremmille eli myös 5–11-vuotiaille.

Krista Kiurun mukaan ravintoloille on tiedossa uusia rajoituksia jo tulevana viikonloppuna. Anniskelua rajoitettaisiin lain suomin keinoin kello 17 alkaen. Toimijan olisi mahdollista vapautua niistä käyttämällä koronapassia.

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.

In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.

Read the full press release: https://t.co/uqqBAklVvl pic.twitter.com/NZQhli4SDl

— EU Medicines Agency (@EMA_News) November 25, 2021