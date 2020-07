Tehokas ilmanvaihto on avain estää koronariskiä

Aalto-yliopiston professori Ville Vuorinen nostaa esiin Euroopan tautikeskuksen raportin Covid-19-tartuntojen välttämiseksi sisätiloissa.

Hänen mukaansa tuuletuksen ja ilmanvaihdon huomioiminen on olennaista turvallisen koulusyksyn ja työpaikoille paluun kannalta.

Koronaviruksen on havaittu leviävän tehokkaasti myös oireettomilta ja esioireisilta erityisesti sellaisissa sisätiloissa, joissa ilmanvaihto on ollut heikkoa.

Raportissa viitataan viimeaikaisiin tutkimuksiin, joiden mukaan Covid-19 leviää pisaratartuntojen lisäksi myös pieninä aerosoleina, jotka voivat jäädä leijumaan ilmaan pitkäksi aikaa. Viruksen selviäminen on kiinni tilan lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

Kiinassa tehdyn seurantatutkimuksen mukaan 318 tartuntatyppäästä kaikki paitsi yksi oli tapahtunut sisätiloissa. Riskilistalla ovat toimistojen ja tehtaiden kaltaiset tilat sekä ravintolat, kirkot, hiihtokeskukset, kaupat, tanssitunnit ja ajoneuvot.

Sisätiloissa tartunnan todennäköisyys on kiinni pääasiassa altistumisen kestosta. Esimerkiksi eteläkorealaisessa toimistossa tauti levisi vain 9. kerroksen tietyllä puolella, vaikka työntekijät liikkuivat päivän aikana hississä ja aulassa.

Euroopan tautivirasto toteaa, ettei SARS-CoV-2-viruksen ole havaittu levinneen ilmanvaihtokanavien kautta. Laadukkaat ilmanvaihtolaitteet suodattavat tehokkaasti virusta sisältäviä pisaroita, mutta eivät välttämättä aerosoleja.

Eri teknisillä ratkaisuilla on merkitystä, sillä pahimmillaan ilmastointilaite voi jopa kuljettaa viruspartikkeleita tavanomaista kauemmas sisätilassa. Tärkeintä on lisätä tuuletusta, vähentää saman ilmamassan kiertoa huonetilassa ja lisätä ulkoilman käyttöä.

– Rakennusten ylläpitäjien tulisi ylläpitää lämmitystä, ilmanvaihtoa ja ilmastointia valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä kiinnittää huomiota suodattimien vaihtoon. Huoltosyklejä ei ole tarpeen lisätä Covid-19:n vuoksi. Energiansäästötoimintoja on syytä välttää, raportissa todetaan.

– Suora ilmavirtaus tulisi ohjata pois ihmisryhmistä, jotta patogeenien leviämistä voidaan välttää, Euroopan tautivirasto linjaa.

For safer return to schools&work: "Increasing the number of air exchanges per hour will reduce the risk of transmission in closed spaces. This may be achieved by natural or mechanical ventilation, depending on the setting" https://t.co/WjsD6SBOJ4 @THLorg @mapetti @mika_salminen

— Ville Vuorinen (@VVuorinenAalto) July 19, 2020