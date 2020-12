Tehohoitopaikat täyttymässä, HUS vähentää kiireetöntä hoitoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronapotilaille ja muille kiireellistä hoitoa tarvitseville pyritään varmistamaan henkilökuntaa.

Koronaviruspotilaiden määrä HUSin teho- ja vuodeosastoilla on lisääntynyt viime viikkoina niin paljon, että HUS joutuu vähentämään lähipäivinä kiireetöntä hoitoa. Näin pyritään varmistamaan riittävä määrä henkilökuntaa koronaviruspotilaille ja muille kiireellistä hoitoa tarvitseville, HUS kertoo tiedotteessaan.

HUSissa on tällä hetkellä koronavirustartunnan vuoksi vuodeosastolla 45 potilasta ja tehohoidossa 17 potilasta.

− Nyt käytössä olevat tehohoitopaikat ovat täyttymässä, ja tämän vuoksi on tarpeen järjestää lisäpaikkoja, tiedotteessa kerrotaan.

Koronaviruspotilaiden tehohoidon turvaamiseksi Kirurgiseen sairaalaan avataan ensi viikolla uudelleen 10-paikkainen teho-osasto koronaviruspotilaille. Koronaviruspotilaiden vuodeosastohoito on jatkunut Kirurgisessa sairaalassa koko ajan, mutta teho-osasto suljettiin vähäisten potilasmäärien vuoksi loppukesällä.

HUSissa on ollut jo epidemian alusta lähtien suunnitelmat koronaviruspotilaiden hoitopaikkojen järjestämiseksi tarvetta vastaavaksi. Suunnitelmia on päivitetty säännöllisesti ja niissä on huomioitu tilat, laitteet ja henkilöstö.

− Näistä henkilöstön riittävyys on kriittisin tekijä. Tavoitteenamme on, että henkilöstösiirrot koronaviruspotilaiden hoitoon tehdään tasapuolisesti eri toiminnoista ja siten vaikutukset eri erikoisaloihin ja yksiköihin ovat niin vähäiset kuin mahdollista, sanoo HYKS-sairaanhoitoalueen johtava ylihoitaja Marja Renholm.

Koronaviruspotilaiden hoidon lisäksi HUSissa turvataan muiden kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoito sekä valtakunnalliset vastuut, kuten elinsiirrot. Näiden turvaamiseksi HUSista siirretään kuluvalla viikolla muutama koronaviruspotilas Turun ja Kuopion yliopistollisiin sairaaloihin tehohoitoon.

− Siirrettävät potilaat valitaan huolellisesti ja heidät kuljetetaan ambulanssilla, kertoo toimialajohtaja Ville Pettilä.

Siirrettävien toimenpiteiden ja hoitojaksojen määrä ei ole tiedossa. Tavoitteena on vähentää kiireetöntä hoitoa vain sen verran kuin on välttämätöntä.

− Kiireettömän hoidon vähentäminen on todella ikävää tilanteessa, jossa potilaiden odotusajat pitenivät jo keväällä epidemian ensimmäisen aallon aikana. Toivottavasti nyt tehdyt rajoitukset ja suositukset kääntävät tartuntojen määrän ja sitä kautta myös koronaviruspotilaiden määrän laskuun ja voimme vuoden alussa päästä taas lähemmäksi normaalitoimintaa, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.