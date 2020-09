Tehohoitolääkäri varoittaa virusluvuista: Konkretisoituu sairaalassa 2−4 viikossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varoittaminen tuoreista koronalukemista ei Harri Tohmon mielestä ole paniikkinappulan painamista.

Hyvinkään sairaalan anestesiologian ja tehohoidon ylilääkäri Harri Tohmon mielestä huoli koronavirustartuntojen kasvusta ei ole panikointia vaan järjenkäyttöä. Hän vastaa Twitterissä väitteisiin siitä, että varoitus tartunnoista olisi paniikkinappulan painamista, kun sairaalahoidon tarve ei vielä ole olennaisesti kasvanut.

− Kyse on järkinappulasta eikä paniikkinappulasta. Konkretisoituu vuodeosastoilla ja tehoilla 2−4 viikon kuluessa, ihan niin kuin muissakin maissa, Harri Tohmo kirjoittaa.

Suomen virusilmaantuvuus on yli tuplaantunut parissa viikossa. Se on nyt 15,5 tautitapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana, kun se edellisellä tarkastelujaksolla oli 7,6. STM ja THL vetosivat torstaina tiedotustilaisuudessa, että Suomessa noudatettaisiin nyt huolellisesti koronaviruksen ehkäisytoimia. THL antoi myös uuden maskisuosituksen.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että terveydenhuollon kuormittumisessa koronapotilaiden vuoksi ollaan jo näkemässä uutta nousua.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on vaatinut, että yökerhojen ja baarien yöanniskelua tulisi rajoittaa jo alkavana viikonloppuna. Lehtosen mielestä Suomi on torjuntatoimissa jo kaksi viikkoa myöhässä. Tuoreissa tautiluvuissa korostuu nuorten aikuisten osuus, ja tartuntoja on lähtenyt liikkeelle erityisesti vapaa-ajan toiminnoissa, kuten baareissa ja opiskelijajuhlissa.

Helsingin Sanomat uutisoi torstaina, että hallituksen on määrä päättää ensi viikon tiistaina, ottaako se nykyistä järeämpiä ravintoloita koskevia rajoituksia käyttöön. Lasse Lehtosen ja Harri Tohmon mielestä hallitus on aikataulusta myöhässä.

− Tartuntamäärät kaksinkertaistuivat viikossa. Hallitus päättää ensi viikolla, tiukentaako se ravintoloita koskevia rajoituksia. Ensi viikolla voi olla jo liian myöhäistä, kun aiempaa suurempi määrä tartuttajia levittää virusta yöelämässä, Lasse Lehtonen twiittaa.

Myös Harri Tohmon mielestä tulevalla viikolla on ”auttamattomasti liian myöhäistä”.

− Kuten väitöskirjan kirjoittajalla, niin illat ja viikonloput ovat hyvää työaikaa. Ei tällaisia kansakunnan kannalta tärkeitä päätöksiä voi lykätä ns. ensi viikkoon. Valtioneuvosto vastuussa kuten Itävallassa, hän kirjoittaa.

Kyse on järkinappulasta eikä paniikkinappulasta.

