Tehohoitolääkäri tyrmää: Unohtakaa THL:n kompromissijoulu

Tapio Korhosen mielestä riskit yhteiseen joulunviettoon ovat liian suuret.

Tehohoitolääkäri Tapio Korhonen kehottaa unohtamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ohjeet joulun vietosta.

THL jakoi keskiviikkona ohjeensa turvallisesta joulun vietosta korona-aikana

− Jouluna läheisten kanssa vietetty aika on tärkeää, eikä yksin kannata jäädä tänäkään vuonna. Nyt on kuitenkin hyvä juhlia samassa tilassa vain läheisimpien ihmisten kanssa ja käyttää luovuutta muiden tapaamisessa. Ikääntyneiden läheisten kohdalla on tärkeää noudattaa heidän toiveitaan joulunvietosta, THL:n johtaja Mika Salminen ohjeisti.

Tapio Korhonen kehottaa unohtamaan THL:n ”kompromissijoulun”.

− Riskit liian suuret yhteiseen joulunviettoon. Tämä joulu kotona oman ruokakunnan kesken, ei matkoja maakuntiin. Ikäihmiset ja riskiryhmäläiset mukaan joulunviettoon vain etänä, Korhonen kirjoittaa.

− Tämä on oma ja perhepiirini valintani tänä jouluna.

THL ohjeistaa juhlimaan jouluna alle 10 hengen ryhmissä, mieluiten kotona läheisimpien ihmisten kanssa. Jos päättää lähteä kyläilemään, THL kehottaa miettimään, olisiko yöpyminen hotellissa mahdollista.

