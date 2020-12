Tehohoito täynnä Tukholmassa, lasten hoitoa vähennetään – ”täysin hullua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lasten osaston johtajan mukaan lasten on joustettava, koska aikuiset halusivat päästä tekemään Black Friday -ostoksia.

Tukholman alueen tehohoidon kapasiteetti täyttyi viikonloppuna äärimmilleen. Syynä poikkeukselliselle ruuhkalle oli tehohoitoa tarvitsevien koronaviruspotilaiden runsas määrä.

Jo viime viikon alkupuolella alueella varoitettiin, että tehohoitopaikat ovat täynnä 99-prosenttisesti. Dagens Nyheterin mukaan viikonloppuna mentiin ”katon läpi 101 prosenttiin”. Paikkoja on 162, mutta hoidossa oli 164 potilasta.

Tehohoidon operatiivisen johtajan Björn Perssonin mukaan tilanne oli poikkeuksellinen ja ilmeinen potilasturvallisuusriski.

– En ole koskaan nähnyt tällaista käyttöastetta.

Lasten terveydenhuollosta on nyt määrätty 120 lääkäriä ja hoitajaa aikuisten puolelle. He työskentelevät koronaviruspotilaiden kanssa ainakin joulun ja uudenvuoden ajan. Kaikki kiireettömät lasten toimenpiteet, noin 75 leikkausta, on siirretty tammikuulle.

– Valitettavasti lasten on joustettava, koska aikuisten piti päästä tekemään ostoksia Black Fridayna. Olen vakuuttunut, että lapset haluaisivat vanhempiensa olevan joulun kotona eivätkä sitä, että nämä olisivat tehohoidossa liitettynä letkuihin ilman mahdollisuutta tavata lapsiaan, jyrähtää Karoliinisen sairaalan lastenosastojohtaja Lars Falk.

Astrid Lindgrenin lastensairaalan henkilökunnalle kerrottiin maanantaiaamuna, että yksi lastenosastoista suljetaan henkilöstöpulan takia, koska henkilökuntaa oli määrätty koronapotilaiden hoitoon. Suljettavalla osastolla hoidetaan kahdeksaa vakavasti sairasta lasta. Heidät siirretään muille osastoille.

Lastenlääkäri Emelie Sundkvist on järkyttynyt päätöksestä.

– Tämä on täysin hullua. Me hoidamme erittäin vakavasti sairaita lapsia Tukholmasta ja koko Ruotsin alueelta. En ymmärrä, miten voidaan puolustaa henkilöstön ottamista vakavasti sairailta lapsilta, kun edelleen yksityisen puolen osallistuminen on vapaaehtoista, hän sanoo.

Sairaalan päällikkö Svante Norgren vakuuttaa, että lapset saavat tarvitsemansa hoidon.