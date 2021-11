Tehohoitajan karu kuva – letkuja vai rokote?

HUSin teho-osastolla työskentelevä osastonhoitaja Juhapetteri Jääskeläinen on jakanut Twitterissä karun kuvauksen siitä, mihin kuntoon koronatartunta pahimmillaan voi tehopotilaan viedä.

Jääskeläisen jakamassa kuvassa hoidetaan vatsalleen käännettyä tehopotilasta. Kyseistä asentoa käytetään etenkin akuutista hengitysvajauksesta kärsivien hoitamiseen. Kuva on otettu ulkomailla.

– Tätä on tehohoito. Letkuja vedetään kaikkiin reikiin joita ihmisellä on omasta takaa. Ja on myös uusia reikiä, joissa on letkut.

– Tai haluaisitko rokotteen, Jääskeläinen päättää englanninkielisen viestinsä.

Jääskeläinen kuvailee tehohoidon karua todellisuutta muissa viesteissään.

– Tämä(kin) kuva taitaa olla ulkomailta. Tuo sängyn päädyssä oleva laite on yhdistetty jaloissa oleviin ’sukkiin’ letkuilla. Laite antaa sukkiin pari kertaa minuutissa muutaman sekunnin mittaisia paineilmapurskeita, joiden on tarkoitus edistää laskimopaluuta ja pumpata siis verta jaloista takaisin sydämeen, Jääskeläinen kommentoi hänelle jaettua kuvaa.

– Tällä on tarkoitus vähentää syvien laskimotukosten riskiä, joka kasvaa merkittävästi kun potilas on vuodelevossa. Lisäksi korona-infektio lisää tätä riskiä.

Huoli tehohoitopaikkojen riittävyydestä on noussut Suomessa. THL:n mukaan Suomessa oli perjantaina 44 koronapotilasta tehohoidossa. Rokottamattomien riski joutua sairaalahoitoon on jopa 19-kertainen verrattuna rokotettuihin.

Sairaalahoidossa on nyt enemmän koronapotilaita kuin kertaakaan pandemian aikana.

This is intensive care. There will be different tubes in all the natural holes human has. And a few new holes too, that have tubes..

Or would you like to have the vaccination…? pic.twitter.com/zDzVlCLXk2

— Jp Jääskeläinen (@JJaa_Fin) November 28, 2021