Tehohoitaja MTV:lle: En uskaltaisi olla täällä potilaana

Kokematon henkilökunta huolestuttaa HUS-hoitajaa.

Tehohoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä jyrkässä kasvussa viime viikkojen aikana. HUSista on siirretty helmikuun aikana tehopotilaita hoidettavaksi myös muiden sairaanhoitopiirien alueille.

MTV:n haastatteleman HUSissa työskentelevän tehohoitajan mukaan tilanne on vakava, ja etenkin henkilökunnan jaksaminen on koetuksella. Hoitajat ovat epidemian aikana myös perehdyttäneet uusia työntekijöitä työhön.

– En uskaltaisi olla potilaana meidän teho-osastollamme. Meillä on niin paljon uutta, kokematonta henkilökuntaa. Tehohoidosta valuu hirvittävällä tahdilla pois osaavaa henkilökuntaa, hoitaja kertoo.

Hoitaja ei halua nimeään julkisuuteen.

Tehohoitajapulan takia HUS hakee parhaillaan hoitajia virtuaalitiimiin, josta heitä voisi tarvittaessa siirtää esimerkiksi teho-osastolle.

– Määrä ei korvaa laatua. Heille maksetaan jopa enemmän kuin niille, jotka jo nyt tekevät ja joustavat. Se on täysin absurdia, tehohoitaja sanoo MTV:lle.

– Se ei ole heidän vikansa, etteivät he osaa. HUS-organisaatio on ongelma. Meillä ei ole enää osaavaa henkilökuntaa, jolla on pitkäaikainen kokemus, hän sanoo epidemian aikana rekrytoiduista uusista hoitajista.

HUSin leikkaussalien ja tehohoidon toimialajohtaja Ville Pettilän mukaan potilasvahingot eivät ole lisääntyneet koronaepidemian aikana.

– HUSin tehohoito on kokonaisuudessaan ja pandemiapotilaiden hoidon osalta kansainvälisestikin arvioiden korkealaatuista.

– Koronavirustehopotilaiden kuolleisuus HUSissa on 12 prosenttia, kun vastaavat luvut maailmalta ovat 20–35 prosentin tasoa, Pettilä sanoo.