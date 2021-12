Tehohoitaja Kalevalle: Itsekkyydestä maksetaan nyt kovaa hintaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tyypillistä teho-osaston koronapotilasta ei enää ole.

Oulun yliopistollisen sairaalan operatiivisella teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Tiia Virta kertoo Kalevalle olevansa huolissaan tehohoitopotilaiden määrän kasvusta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Vielä muutama viikko sitten tehohoidossa oli vain muutamia potilaita, toisinaan ei yhtään. Vain 1,5 viikossa luku on noussut yhdeksään tehohoitopotilaaseen. Koronaviruspotilaille varattuja paikkoja on koko sairaalassa jäljellä enää kaksi.

Sairaanhoitajan mukaan on ”käynyt varsin kirkkaasti selväksi”, että rokottamattomilla on rokotettuja suurempi riski joutua tehohoitoon. Tilastojen mukaan ero on noin 19-kertainen.

– Toiset maksaa nyt aika kovan hinnan toisten ihmisten itsekkyydestä, tehohoitaja sanoo Kalevalle.

Virran mukaan tehohoitoon joutuvien potilaiden kohdalla joudutaan aina arvioimaan sitä, kenet voidaan pelastaa. Hän pelkää kuitenkin koronavirustilanteen pahentuvan niin, että pian myös tehohoitoa annettaessa joudutaan arvioimaan sitä, kenelle osastolla ylipäätään on tilaa.

Suurin muutos potilaskunnassa on tällä hetkellä se, että ”tyypillistä tehohoitopotilasta” ei enää ole. Ikäjakauma on suuri, aina kolmekymppisistä ylöspäin.

– Miten sanot ihmiselle, että majatalossa ei ole tilaa sinulle, tehohoitaja pohtii.

– Vaikka rokottamattomuus kiukuttaa, potilaita ei jaotella niin, että joku saisi huonomman hoidon. Kaikkemme tehdään, kun potilas meille tulee. Ihmisarvo on kaikilla sama, hän lisää.