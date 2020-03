Tehohoidossa olevien määrää ei kerrottu – ministeri kertoi lopulta

Krista Kiuru sanoo, ettei tiennyt ’suorasukaisesta’ vaikenemiskiellosta. Tehohoidossa on viisi suomalaista.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah otti eduskunnan täysistunnossa esiin tiedon, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut olemaan kertomatta tehohoidossa olevien henkilöiden määrän. Sairaanhoitopiireille mennyt määräys koskee koronatapauksia.

Essayah kiinnitti huomiota myös siihen, ettei ministeri ole halunnut vastata kysymykseen siitä, paljonko Suomessa on hengityskoneita.

– Miksi tällainen linjaus on tehty? Ja ollaanko se tehty poliittisella ohjauksella, vai ovatko virkamiehet ohjeistaneet sairaanhoitopiirejä?, Sari Essayah kysyi.

Hänen mukaansa ihmisillä on suuri tarve tällaisessa tilanteessa oikea-aikaiseen ja avoimeen tiedonvälitykseen.

– Meidän ei pidä siirtyä millekään Pohjois-Korean linjalle tässä tiedottamisessa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi näin:

– En ole tiennyt, että näin suorasukainen määräys on annettu, Krista Kiuru sanoi.

Kiuru kertoi pyytäneensä sairaanhoitopiirejä ja ”toimivia perustason tahoja” perjantaiksi Skype-kokoukseen käsittelemään ”tulevia tapoja koko tuotannon järjestämiseen” tehohoidossa. Hän sanoi, ettei tiedä mitä ministeriössä on iltapäivällä tapahtunut.

Krista Kiuru palasi Sari Essayahin kysymykseen myöhemmässä vastauksessaan. Hän sanoi lukeneensa viestin asiaa koskevasta uutisesta vasta vastattuaan Essayahin kysymykseen.

– Kävin soittamassa ja kysymässä, että mikä ihme sekaannus tässä valtakunnassa on saatu aikaan tähän asiaan liittyen, ministeri Kiuru sanoi.

– Kertakaikkiaan on nyt selvinnyt, että tilanne on se, että meillä THL raportoi totta kai alueilta tulevat luvut siitä, kuinka monta ihmistä on tehohoidossa. Tuo luku on viisi.

– Miksi kerron sen luvun tänään ääneen? Tulin siihen johtopäätökseen, että Suomessa meidän ei kannata eikä me voidakaan salailla kansakunnassa tämän tyyppisiä asioita. Sitä ei ole koskaan ollut tarkoitus tehdä.

Kiurun mukaan ”asia erikseen on se, missä he asuvat, keitä he ovat, ja siinä ihmisellä pitää olla oikeus tietosuojaan. Tämä korona on kovin leimaava”. Hän viittasi tehohoidossa olevista yhteen, jonka ”metsästäminen” ei auta kansakuntaa. HUS kertoi aiemmin julki, että heillä on tehohoidossa neljä potilasta.

– Koska tähän jäi nyt tämä yhden ihmisen rooli niin merkittäväksi, päätin kuitenkin jakaa tämän tiedon eduskunnan edessä sen takia, ettei tule tunnetta siitä, että asiaa salaillaan.

– Mutta itse ajattelen, että kansakuntana meillä ei pidä käydä keskustelua siitä, että kuinka monta näitä ihmisiä on jotka ovat tehohoidossa. Vaan meidän pitää katsoa, että riittääkö meillä tehohoitokapasiteetti sille porukalle.

Myös koronatartuntojen määrästä, sairaalahoidossa olevien määrästä ja jopa testattujen suomalaisten määrästä on ollut sekaannusta ja erilaisia tietoja.

Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa torstaiaamuna THL:n johtaja Mika Salminen sanoi, että tehohoidossa on ”yhden tai kahden käden sormilla laskettava määrä” suomalaisia.