Tehohoidon tarve kääntyi selvään laskuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epidemian arvioidaan rauhoittuneen, vaikka tartuntamäärät ovat edelleen korkealla tasolla eri puolilla Eurooppaa.

Koronaviruksen uusin epidemia-aalto on kääntynyt viime viikkoina laskuun Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan koronasta johtuvan tehohoidon tarve on nyt selvässä laskussa vuodenvaihteeseen ja tammikuuhun verrattuna.

Tehohoidossa oli keskiviikkona yhteensä 38 koronapotilasta, kun viikko sitten heitä oli 48. Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli yhteensä 343 potilasta eli seitsemän potilasta vähemmän kuin viikko sitten.

Erikoissairaanhoidossa vuodeosastoilla olevista koronapotilaista arviolta 23 prosenttia oli sairaalassa ensisijaisesti muun syyn takia. Teho-osastojen koronapotilaista osuus oli 21 prosenttia.

THL:n projektipäällikkö Anna Katz huomautti tiedotustilaisuudessa, että tartuntamäärät ovat edelleen erittäin korkealla tasolla Euroopassa ja monilla muilla mantereilla. Kuolleisuus on pysynyt aiempaa vähäisempänä.

– Hyvä uutinen on se, että viikoittaisten Covidiin menehtyneiden määrä on laskussa, eli omikron on lievempi kuin edeltäjänsä delta ja alkuperäinen Wuhanista lähtenyt viruskanta, Katz sanoi.

Tapausmäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempaan nähden, sillä testausta on vähennetty Suomessa ja monissa muissa maissa. Myös kotitestien käyttö on yleistynyt. Anna Katzin mukaan tästä huolimatta käänne parempaan on jo tapahtunut, sillä ilmaantuvuus ja tartuntojen määrä ovat laskusuunnassa.

– Monissa maissa rajoituksia on ryhdytty purkamaan. Norja, Tanska ja nyt myös Ruotsi ovat lieventämässä niitä ja avaamassa yhteiskuntaa enemmän, Katz jatkoi.

Tammikuun lopulla kerättyjen jätevesinäytteiden perusteella koronaviruksen RNA:n kokonaismäärä jätevesissä on kääntynyt laskuun usean viikon ajan jatkuneen nousun jälkeen.

Tautiin liittyviä kuolemia oli ilmoitettu keskiviikkoon mennessä Tartuntatautirekisteriin yhteensä 2012 kappaletta.