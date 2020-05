Tehohoidon nukutuslääke loppui Ruotsissa, Suomessa ennakoitu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Norja toimitti täydennystä anestesiassa tarvittavasta propofolista.

Dagens Nyheterin mukaan Norja on varmistanut lyhyeksi ajaksi Ruotsissa tarvittavan tärkeän lääkeaineen saannin.

Propofolia, josta on pulaa, tarvitaan tehohoidossa potilaan tajunnantason madaltamiseen. Aine on yleisin nukutuksessa käytetty aine tehohoidossa ja leikkauksissa. Koronaepidemia on luonut puutteen aineesta.

Propofolia on kulunut viikossa normalin kuukauden määrä Ruotsissa, ja sairaalat ovat joutuneet vaihtamaan toisiin nukutusaineisiin tai metodeihin. Norjassa lääkevarastojen kerrotaan olevan hyvin varustettuja. Ruotsin sosiaalihallitus syyttää pulasta alueita.

Suomessa ylilääkäri Risto Kuosa twiittaa kysyneensä kriittisten anestesialääkkeiden tilanteesta ja saaneensa aina vastaukseksi, että puutetta ei ole. Tehohoitolääkäri Tapio Korhosen mukaan valmiusvarastot ja elektiivisen toiminnan väheneminen sairaaloissa tasannee tilannetta Suomessa. Synnytysanestesiologi Ville Häkkisen mukaan ”alkaa olla pula vähän kaikkialla”, ja heillä aine on ennakoiden vaihdettu leikkaussalissa toiseen.

