Tehohoidon lääkäri: Tämän vuoksi kolmas annos kannattaa ottaa heti

Tehohoidon lääkäri, Vanderbiltin yliopiston professori Wesley Ely hämmästelee kolmannen rokotuskierroksen hidasta etenemistä Yhdysvalloissa.

Hän nostaa esiin tuoreita tutkimuksia, joiden perusteella uusi tehosteannos antaa vahvan suojan vakavaa taudinkuvaa ja kuolemanriskiä vastaan. Myös alkuperäinen rokotussarja suojaa hyvin vakavalta taudilta, mutta sen teho hiipuu ajan kuluessa.

Riski nousee erityisesti ikääntyneillä ja muista perussairauksista kärsivillä henkilöillä. Joulukuun lopulla julkaistussa tutkimuksessa seurattiin henkilöitä, jotka olivat saaneet Pfizerin rokotteen vähintään viisi kuukautta toisen annoksen jälkeen. Verrokkiryhmässä olivat henkilöt, jotka olivat saaneet alkuperäisen rokotussarjan eli kaksi annosta. Tehosteen todettiin alentavan henkilöiden koronakuolleisuutta 90 prosentilla.

– Vasta joka neljäs amerikkalainen on ottanut kolmannen annoksen. Rokotteella ihmiset voivat hankkia parhaan mahdollisen suojan. En suoraan sanottuna ymmärrä tätä, Wesley Ely tviittaa.

Kolmannesta annoksesta on hyötyä erityisesti ikääntyneille, joiden vasta-ainemäärät voivat jäädä muita vähäisemmäksi kahden annoksen jälkeen. Tuoreiden tutkimusten perusteella tehoste antaa 90-prosenttisen suojan sairaalahoidolta omikronmuunnosta vastaan vielä yli kolmen kuukauden jälkeen.

– Ette varmasti halua minua lääkäriksenne, koska se tarkoittaa teho-osastoa ja hengityskonetta. Kolmas annos kannattaa ottaa, professori sanoo.

— WesElyMD (@WesElyMD) January 21, 2022