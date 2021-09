Tehohoidon lääkäri avautuu rokottamattomista HS:ssa: Turhalta tuntuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtaosa teho-osastoilla hoidettavista koronapotilaista on rokottamattomia. Helsingin Sanomien haastattelema hoitohenkilökunta on tilanteesta turhautunut.

– Olemme hoitaneet syksyn aikana edelleen koronapotilaita, ja käytännössä kaikki ovat olleet rokottamattomia. Kun tiedämme, että rokotteita on saatavilla, jokainen tehohoitoon päätyvä rokottamaton tuntuu turhalta”, tehohoidon ylilääkäri Tero Varpula Jorvin sairaalasta sanoo.

Vaikka ylipaino altistaa koronainfektion vaikealle muodolle, noin joka neljännellä tehohoitoon joutuneella ei ole ollut pitkäaikaissairautta eikä potilas ole ollut lihava.

Teho-osastojen tilanne on Varpulan mukaan rauhallinen, mutta hän on kuitenkin huolissaan henkilöstön jaksamisesta. Muun hoitoketjun tapaan myös teho-osastoilla on jatkuvasti hoitajapulaa.