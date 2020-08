Tehohoidon johtaja IS:lle: Nuorten korona ei ole vain harmiton flunssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Stepani Bendelin mukaan ei pidä viestiä, että vain ikäihmiset sairastavat vakavan koronan.

Kuopion yliopistollisen sairaalan anestesiologian ja tehohoidon yksikön johtaja Stepani Bendelin mukaan ei pidä tuudittautua siihen, että kaikki koronaviruksen saaneet nuoret sairastuisivat vain harmittomaan flunssaan.

– Ensimmäisessä aallossa se viesti oli vähän ongelmallinen, että tämä on vanhojen ihmisten tauti. Totta kai he ovat vaaravyöhykkeessä. Mutta se on sairaus, joka voi ajaa tehohoitoon nuorempia ihmisiä, Stepani Bendel sanoo Ilta-Sanomille.

Tilannekuvaraporttien mukaan Suomessa tehohoidossa olleista suurin osa, 53 prosenttia on ollut alle 60-vuotiaita. Vakavaa tautimuotoa on esiintynyt varsin nuorilla, sillä 11 prosenttia tehohoitoa saaneista on ollut alle 40-vuotiaita.

Raporttien mukaan Suomessa tehohoitoon joutuneilla yleisimmät pitkäaikaissairaudet ovat diabetes ja krooninen keuhkosairaus. Alle 40-vuotiaista tehohoidossa olleista potilaista 22 prosentilla on ollut diabetes ja 17 prosentilla krooninen keuhkosairaus. Alle viidellä prosentilla potilaista on ollut joko maksasairaus, aiemmin sairastettu aivoverenkiertohäiriö, aiemmin sairastettu sydäninfarkti tai syöpä.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa päivitettiin kevään aikana säännöllisesti tehohoidon kansallista tilannekuvaa Covid-19-potilaista. Viimeisin raportti on päivätty 10. kesäkuuta, koska sen jälkeen tehohoidossa on ollut vain yksittäisiä ihmisiä.

– Se mitä tiedetään muualta maailmasta on, että kun tautiin sairastuu nuorempia, tehohoitoon joutuu vähemmän ihmisiä, mutta samalla tehohoidossa hoidettavien keski-ikä voi olla matalampi. Sellaisia viitteitä Euroopasta on olemassa, Stepani Bendel sanoo.