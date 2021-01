Teho-osastot täyttyvät Ruotsissa, potilaita siirretään Tanskaan

Koronavirusepidemia on iskenyt kovaa erityisesti eteläisessä Ruotsissa. Pahenevan tautitilanteen on varoitettu jo jonkin aikaa johtavan siellä pian etenkin tehohoidon täydelliseen ylikuormittumiseen. Nyt tästä on saatu kipeä muistutus.

Expressenin mukaan Lundin sairaalan lasten teho-osasto on täynnä ja hoitoresursseja joudutaan silti ohjaamaan toisaalle. Yhteensä Skånen alueella on tällä hetkellä sairaalahoidossa yhteensä noin 600 koronapotilasta. Se on enemmän kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana.

Koronavirusta sairastavien lasten tilannetta ruotsalaislääkärit kuvaavat huolestuttavaksi. Myös hoitohenkilökunnan riittäminen ja jaksaminen ovat alkaneet nousta yhä enemmän tapetille.

Ruotsalaislehti kertoo lasten anestesialääkäri Annika Liersch Nordqvistin runsaasti huomiota herättäneestä Facebook-kirjoituksesta. Siinä hän kertoo sairaalahoitoa koronaviruksen takia tarvitsevia lapsia olevan yhä enemmän. Tämä taas vie resursseja esimerkiksi muista syistä tehohoitoa vaativilta lapsilta.

Koronapotilaita Etelä-Ruotsissa hoitava lääkäri Faris Durmo viittaa Expressenin juttuun Twitterissä ja toteaa alueen koronatilanteen olevan nyt Ruotsin pahin. Hän vahvistaa lasten teho-osaston olevan täynnä Lundissa.

– Henkilökuntaa voidaan määrätä töihin 12-13 tunnin vuoroihin. Lepoa ennen seuraavaa vuoroa on kuusi tuntia. Siirrämme potilaita toisiin sairaaloihin ja Tanskaan, Durmo kertoo Twitterissä.

Lasten entistä suuremmat tartuntamäärät Durmo liittää taudin aiempaa kovempaan leviämiseen.

Faris Durmo varoitti jo viime viikolla tehohoidon kapasiteetin olevan alueella äärirajoilla. Hänen mukaansa pahin on kuitenkin vasta edessä, kun joulun ja uudenvuodenaaton tartunnat alkavat näkyä hoidossa.

Over 600 patients with COVID19 admitted, 59 out of 65 ICU are full – they are suppose to serve 1.4 million inhabitants. Pediatric ICU personnel now not able to help out with adult ICU patients to previous extent due to high pressure.

— Dr. Faris Durmo MD., BSc. (@Dr_FarrisD) January 4, 2021